КотировкиРазделы
Валюты / HYTI
Назад в Рынок акций США

HYTI: FT Vest High Yield & Target Income ETF

18.92 USD 0.05 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HYTI за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.92, а максимальная — 18.97.

Следите за динамикой FT Vest High Yield & Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HYTI сегодня?

FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) сегодня оценивается на уровне 18.92. Инструмент торгуется в пределах 18.92 - 18.97, вчерашнее закрытие составило 18.97, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYTI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest High Yield & Target Income ETF?

FT Vest High Yield & Target Income ETF в настоящее время оценивается в 18.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.47% и USD. Отслеживайте движения HYTI на графике в реальном времени.

Как купить акции HYTI?

Вы можете купить акции FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) по текущей цене 18.92. Ордера обычно размещаются около 18.92 или 19.22, тогда как 47 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYTI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HYTI?

Инвестирование в FT Vest High Yield & Target Income ETF предполагает учет годового диапазона 18.85 - 19.65 и текущей цены 18.92. Многие сравнивают 0.21% и -2.27% перед размещением ордеров на 18.92 или 19.22. Изучайте ежедневные изменения цены HYTI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest High Yield & Target Income ETF?

Самая высокая цена FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) за последний год составила 19.65. Акции заметно колебались в пределах 18.85 - 19.65, сравнение с 18.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest High Yield & Target Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest High Yield & Target Income ETF?

Самая низкая цена FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) за год составила 18.85. Сравнение с текущими 18.92 и 18.85 - 19.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYTI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HYTI?

В прошлом FT Vest High Yield & Target Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.97 и -3.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.92 18.97
Годовой диапазон
18.85 19.65
Предыдущее закрытие
18.97
Open
18.96
Bid
18.92
Ask
19.22
Low
18.92
High
18.97
Объем
47
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
0.21%
6-месячное изменение
-2.27%
Годовое изменение
-3.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%