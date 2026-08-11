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HYTI: FT Vest High Yield & Target Income ETF
Курс HYTI за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.92, а максимальная — 18.97.
Следите за динамикой FT Vest High Yield & Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HYTI сегодня?
FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) сегодня оценивается на уровне 18.92. Инструмент торгуется в пределах 18.92 - 18.97, вчерашнее закрытие составило 18.97, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYTI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest High Yield & Target Income ETF?
FT Vest High Yield & Target Income ETF в настоящее время оценивается в 18.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.47% и USD. Отслеживайте движения HYTI на графике в реальном времени.
Как купить акции HYTI?
Вы можете купить акции FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) по текущей цене 18.92. Ордера обычно размещаются около 18.92 или 19.22, тогда как 47 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYTI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HYTI?
Инвестирование в FT Vest High Yield & Target Income ETF предполагает учет годового диапазона 18.85 - 19.65 и текущей цены 18.92. Многие сравнивают 0.21% и -2.27% перед размещением ордеров на 18.92 или 19.22. Изучайте ежедневные изменения цены HYTI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest High Yield & Target Income ETF?
Самая высокая цена FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) за последний год составила 19.65. Акции заметно колебались в пределах 18.85 - 19.65, сравнение с 18.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest High Yield & Target Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest High Yield & Target Income ETF?
Самая низкая цена FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) за год составила 18.85. Сравнение с текущими 18.92 и 18.85 - 19.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYTI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HYTI?
В прошлом FT Vest High Yield & Target Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.97 и -3.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.97
- Open
- 18.96
- Bid
- 18.92
- Ask
- 19.22
- Low
- 18.92
- High
- 18.97
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 0.21%
- 6-месячное изменение
- -2.27%
- Годовое изменение
- -3.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%