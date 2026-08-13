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HYTI: FT Vest High Yield & Target Income ETF

18.94 USD 0.02 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYTI汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点18.92和高点18.97进行交易。

关注FT Vest High Yield & Target Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HYTI股票今天的价格是多少？

FT Vest High Yield & Target Income ETF股票今天的定价为18.94。它在18.92 - 18.97范围内交易，昨天的收盘价为18.92，交易量达到25。HYTI的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest High Yield & Target Income ETF股票是否支付股息？

FT Vest High Yield & Target Income ETF目前的价值为18.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.37%和USD。实时查看图表以跟踪HYTI走势。

如何购买HYTI股票？

您可以以18.94的当前价格购买FT Vest High Yield & Target Income ETF股票。订单通常设置在18.94或19.24附近，而25和-0.16%显示市场活动。立即关注HYTI的实时图表更新。

如何投资HYTI股票？

投资FT Vest High Yield & Target Income ETF需要考虑年度范围18.85 - 19.65和当前价格18.94。许多人在以18.94或19.24下订单之前，会比较0.32%和。实时查看HYTI价格图表，了解每日变化。

FT Vest High Yield & Target Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest High Yield & Target Income ETF的最高价格是19.65。在18.85 - 19.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest High Yield & Target Income ETF的绩效。

FT Vest High Yield & Target Income ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest High Yield & Target Income ETF（HYTI）的最低价格为18.85。将其与当前的18.94和18.85 - 19.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYTI股票是什么时候拆分的？

FT Vest High Yield & Target Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.92和-3.37%中可见。

日范围
18.92 18.97
年范围
18.85 19.65
前一天收盘价
18.92
开盘价
18.97
卖价
18.94
买价
19.24
最低价
18.92
最高价
18.97
交易量
25
日变化
0.11%
月变化
0.32%
6个月变化
-2.17%
年变化
-3.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%