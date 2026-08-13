HYTI: FT Vest High Yield & Target Income ETF
今日HYTI汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点18.92和高点18.97进行交易。
关注FT Vest High Yield & Target Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- H1
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常见问题解答
HYTI股票今天的价格是多少？
FT Vest High Yield & Target Income ETF股票今天的定价为18.94。它在18.92 - 18.97范围内交易，昨天的收盘价为18.92，交易量达到25。HYTI的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest High Yield & Target Income ETF股票是否支付股息？
FT Vest High Yield & Target Income ETF目前的价值为18.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.37%和USD。实时查看图表以跟踪HYTI走势。
如何购买HYTI股票？
您可以以18.94的当前价格购买FT Vest High Yield & Target Income ETF股票。订单通常设置在18.94或19.24附近，而25和-0.16%显示市场活动。立即关注HYTI的实时图表更新。
如何投资HYTI股票？
投资FT Vest High Yield & Target Income ETF需要考虑年度范围18.85 - 19.65和当前价格18.94。许多人在以18.94或19.24下订单之前，会比较0.32%和。实时查看HYTI价格图表，了解每日变化。
FT Vest High Yield & Target Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest High Yield & Target Income ETF的最高价格是19.65。在18.85 - 19.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest High Yield & Target Income ETF的绩效。
FT Vest High Yield & Target Income ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest High Yield & Target Income ETF（HYTI）的最低价格为18.85。将其与当前的18.94和18.85 - 19.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYTI股票是什么时候拆分的？
FT Vest High Yield & Target Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.92和-3.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.92
- 开盘价
- 18.97
- 卖价
- 18.94
- 买价
- 19.24
- 最低价
- 18.92
- 最高价
- 18.97
- 交易量
- 25
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- -2.17%
- 年变化
- -3.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%