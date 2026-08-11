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HYP: Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
Курс HYP за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.25, а максимальная — 26.74.
Следите за динамикой Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HYP сегодня?
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) сегодня оценивается на уровне 26.25. Инструмент торгуется в пределах 26.25 - 26.74, вчерашнее закрытие составило 26.40, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF в настоящее время оценивается в 26.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.37% и USD. Отслеживайте движения HYP на графике в реальном времени.
Как купить акции HYP?
Вы можете купить акции Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) по текущей цене 26.25. Ордера обычно размещаются около 26.25 или 26.55, тогда как 3 и -1.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HYP?
Инвестирование в Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF предполагает учет годового диапазона 21.06 - 32.16 и текущей цены 26.25. Многие сравнивают 4.08% и -3.84% перед размещением ордеров на 26.25 или 26.55. Изучайте ежедневные изменения цены HYP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?
Самая высокая цена Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) за последний год составила 32.16. Акции заметно колебались в пределах 21.06 - 32.16, сравнение с 26.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?
Самая низкая цена Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) за год составила 21.06. Сравнение с текущими 26.25 и 21.06 - 32.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HYP?
В прошлом Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.40 и 4.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.40
- Open
- 26.74
- Bid
- 26.25
- Ask
- 26.55
- Low
- 26.25
- High
- 26.74
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 4.08%
- 6-месячное изменение
- -3.84%
- Годовое изменение
- 4.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%