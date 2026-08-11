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HYP: Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF

26.25 USD 0.15 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HYP за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.25, а максимальная — 26.74.

Следите за динамикой Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HYP сегодня?

Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) сегодня оценивается на уровне 26.25. Инструмент торгуется в пределах 26.25 - 26.74, вчерашнее закрытие составило 26.40, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?

Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF в настоящее время оценивается в 26.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.37% и USD. Отслеживайте движения HYP на графике в реальном времени.

Как купить акции HYP?

Вы можете купить акции Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) по текущей цене 26.25. Ордера обычно размещаются около 26.25 или 26.55, тогда как 3 и -1.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HYP?

Инвестирование в Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF предполагает учет годового диапазона 21.06 - 32.16 и текущей цены 26.25. Многие сравнивают 4.08% и -3.84% перед размещением ордеров на 26.25 или 26.55. Изучайте ежедневные изменения цены HYP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?

Самая высокая цена Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) за последний год составила 32.16. Акции заметно колебались в пределах 21.06 - 32.16, сравнение с 26.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF?

Самая низкая цена Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) за год составила 21.06. Сравнение с текущими 26.25 и 21.06 - 32.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HYP?

В прошлом Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.40 и 4.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.25 26.74
Годовой диапазон
21.06 32.16
Предыдущее закрытие
26.40
Open
26.74
Bid
26.25
Ask
26.55
Low
26.25
High
26.74
Объем
3
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
4.08%
6-месячное изменение
-3.84%
Годовое изменение
4.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%