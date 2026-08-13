HYP: Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
今日HYP汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点26.01和高点26.21进行交易。
关注Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HYP股票今天的价格是多少？
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF股票今天的定价为26.13。它在26.01 - 26.21范围内交易，昨天的收盘价为26.25，交易量达到15。HYP的实时价格图表显示了这些更新。
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF股票是否支付股息？
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF目前的价值为26.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.90%和USD。实时查看图表以跟踪HYP走势。
如何购买HYP股票？
您可以以26.13的当前价格购买Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF股票。订单通常设置在26.13或26.43附近，而15和-0.08%显示市场活动。立即关注HYP的实时图表更新。
如何投资HYP股票？
投资Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF需要考虑年度范围21.06 - 32.16和当前价格26.13。许多人在以26.13或26.43下订单之前，会比较3.61%和。实时查看HYP价格图表，了解每日变化。
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF的最高价格是32.16。在21.06 - 32.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF的绩效。
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF股票的最低价格是多少？
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF（HYP）的最低价格为21.06。将其与当前的26.13和21.06 - 32.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYP股票是什么时候拆分的？
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.25和3.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.25
- 开盘价
- 26.15
- 卖价
- 26.13
- 买价
- 26.43
- 最低价
- 26.01
- 最高价
- 26.21
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- 3.61%
- 6个月变化
- -4.28%
- 年变化
- 3.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%