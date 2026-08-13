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HYP: Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF

26.13 USD 0.12 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYP汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点26.01和高点26.21进行交易。

关注Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HYP股票今天的价格是多少？

Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF股票今天的定价为26.13。它在26.01 - 26.21范围内交易，昨天的收盘价为26.25，交易量达到15。HYP的实时价格图表显示了这些更新。

Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF股票是否支付股息？

Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF目前的价值为26.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.90%和USD。实时查看图表以跟踪HYP走势。

如何购买HYP股票？

您可以以26.13的当前价格购买Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF股票。订单通常设置在26.13或26.43附近，而15和-0.08%显示市场活动。立即关注HYP的实时图表更新。

如何投资HYP股票？

投资Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF需要考虑年度范围21.06 - 32.16和当前价格26.13。许多人在以26.13或26.43下订单之前，会比较3.61%和。实时查看HYP价格图表，了解每日变化。

Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF的最高价格是32.16。在21.06 - 32.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF的绩效。

Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF股票的最低价格是多少？

Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF（HYP）的最低价格为21.06。将其与当前的26.13和21.06 - 32.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYP股票是什么时候拆分的？

Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.25和3.90%中可见。

日范围
26.01 26.21
年范围
21.06 32.16
前一天收盘价
26.25
开盘价
26.15
卖价
26.13
买价
26.43
最低价
26.01
最高价
26.21
交易量
15
日变化
-0.46%
月变化
3.61%
6个月变化
-4.28%
年变化
3.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%