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HYLS: First Trust Tactical High Yield ETF

40.67 USD 0.06 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HYLS за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.64, а максимальная — 40.73.

Следите за динамикой First Trust Tactical High Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HYLS сегодня?

First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) сегодня оценивается на уровне 40.67. Инструмент торгуется в пределах 40.64 - 40.73, вчерашнее закрытие составило 40.73, а торговый объем достиг 268. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Tactical High Yield ETF?

First Trust Tactical High Yield ETF в настоящее время оценивается в 40.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.87% и USD. Отслеживайте движения HYLS на графике в реальном времени.

Как купить акции HYLS?

Вы можете купить акции First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) по текущей цене 40.67. Ордера обычно размещаются около 40.67 или 40.97, тогда как 268 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HYLS?

Инвестирование в First Trust Tactical High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 40.01 - 42.40 и текущей цены 40.67. Многие сравнивают 0.10% и -0.64% перед размещением ордеров на 40.67 или 40.97. Изучайте ежедневные изменения цены HYLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Tactical High Yield ETF?

Самая высокая цена First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) за последний год составила 42.40. Акции заметно колебались в пределах 40.01 - 42.40, сравнение с 40.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Tactical High Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Tactical High Yield ETF?

Самая низкая цена First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) за год составила 40.01. Сравнение с текущими 40.67 и 40.01 - 42.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HYLS?

В прошлом First Trust Tactical High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.73 и -2.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.64 40.73
Годовой диапазон
40.01 42.40
Предыдущее закрытие
40.73
Open
40.73
Bid
40.67
Ask
40.97
Low
40.64
High
40.73
Объем
268
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
-0.64%
Годовое изменение
-2.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%