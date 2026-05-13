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HYLS: First Trust Tactical High Yield ETF

40.69 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYLS汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点40.51和高点40.72进行交易。

关注First Trust Tactical High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYLS新闻

常见问题解答

HYLS股票今天的价格是多少？

First Trust Tactical High Yield ETF股票今天的定价为40.69。它在40.51 - 40.72范围内交易，昨天的收盘价为40.67，交易量达到272。HYLS的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Tactical High Yield ETF股票是否支付股息？

First Trust Tactical High Yield ETF目前的价值为40.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.82%和USD。实时查看图表以跟踪HYLS走势。

如何购买HYLS股票？

您可以以40.69的当前价格购买First Trust Tactical High Yield ETF股票。订单通常设置在40.69或40.99附近，而272和0.00%显示市场活动。立即关注HYLS的实时图表更新。

如何投资HYLS股票？

投资First Trust Tactical High Yield ETF需要考虑年度范围40.01 - 42.40和当前价格40.69。许多人在以40.69或40.99下订单之前，会比较0.15%和。实时查看HYLS价格图表，了解每日变化。

First Trust Tactical High Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Tactical High Yield ETF的最高价格是42.40。在40.01 - 42.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Tactical High Yield ETF的绩效。

First Trust Tactical High Yield ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Tactical High Yield ETF（HYLS）的最低价格为40.01。将其与当前的40.69和40.01 - 42.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYLS股票是什么时候拆分的？

First Trust Tactical High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.67和-2.82%中可见。

日范围
40.51 40.72
年范围
40.01 42.40
前一天收盘价
40.67
开盘价
40.69
卖价
40.69
买价
40.99
最低价
40.51
最高价
40.72
交易量
272
日变化
0.05%
月变化
0.15%
6个月变化
-0.59%
年变化
-2.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%