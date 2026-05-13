HYLS: First Trust Tactical High Yield ETF
今日HYLS汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点40.51和高点40.72进行交易。
关注First Trust Tactical High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HYLS股票今天的价格是多少？
First Trust Tactical High Yield ETF股票今天的定价为40.69。它在40.51 - 40.72范围内交易，昨天的收盘价为40.67，交易量达到272。HYLS的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Tactical High Yield ETF股票是否支付股息？
First Trust Tactical High Yield ETF目前的价值为40.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.82%和USD。实时查看图表以跟踪HYLS走势。
如何购买HYLS股票？
您可以以40.69的当前价格购买First Trust Tactical High Yield ETF股票。订单通常设置在40.69或40.99附近，而272和0.00%显示市场活动。立即关注HYLS的实时图表更新。
如何投资HYLS股票？
投资First Trust Tactical High Yield ETF需要考虑年度范围40.01 - 42.40和当前价格40.69。许多人在以40.69或40.99下订单之前，会比较0.15%和。实时查看HYLS价格图表，了解每日变化。
First Trust Tactical High Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Tactical High Yield ETF的最高价格是42.40。在40.01 - 42.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Tactical High Yield ETF的绩效。
First Trust Tactical High Yield ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Tactical High Yield ETF（HYLS）的最低价格为40.01。将其与当前的40.69和40.01 - 42.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYLS股票是什么时候拆分的？
First Trust Tactical High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.67和-2.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.67
- 开盘价
- 40.69
- 卖价
- 40.69
- 买价
- 40.99
- 最低价
- 40.51
- 最高价
- 40.72
- 交易量
- 272
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.15%
- 6个月变化
- -0.59%
- 年变化
- -2.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%