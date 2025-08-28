- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HYI: Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St
Курс HYI за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.48, а максимальная — 10.53.
Следите за динамикой Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HYI
- Стоит ли инвестировать в акции сейчас? Мнение UBS
- Performance Insights - July 2026
- Bond Markets Getting Oversold; Fed Funds Futures Indicate FOMC Will Stand Pat On July 29
- Now More Than Ever: The Case For Global Bonds
- Global Market Perspectives Q3 2026: The New Exceptionalism
- HYI: Improved Valuation, But Still Likely To Struggle
- CEF Market Weekly Review: The Key Factors Driving NII
- Income-Covered Closed-End Fund Report, March 2026
- Lessons For Investors From Private Credit Concerns
- HYI Seems Less Competitive In The Market Today (NYSE:HYI)
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HYI сегодня?
Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St (HYI) сегодня оценивается на уровне 10.51. Инструмент торгуется в пределах 10.48 - 10.53, вчерашнее закрытие составило 10.52, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St?
Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St в настоящее время оценивается в 10.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.50% и USD. Отслеживайте движения HYI на графике в реальном времени.
Как купить акции HYI?
Вы можете купить акции Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St (HYI) по текущей цене 10.51. Ордера обычно размещаются около 10.51 или 10.81, тогда как 51 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HYI?
Инвестирование в Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St предполагает учет годового диапазона 10.35 - 11.26 и текущей цены 10.51. Многие сравнивают 0.48% и -5.70% перед размещением ордеров на 10.51 или 10.81. Изучайте ежедневные изменения цены HYI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St?
Самая высокая цена Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St (HYI) за последний год составила 11.26. Акции заметно колебались в пределах 10.35 - 11.26, сравнение с 10.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St?
Самая низкая цена Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St (HYI) за год составила 10.35. Сравнение с текущими 10.51 и 10.35 - 11.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HYI?
В прошлом Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.52 и -6.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.52
- Open
- 10.48
- Bid
- 10.51
- Ask
- 10.81
- Low
- 10.48
- High
- 10.53
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- -5.70%
- Годовое изменение
- -6.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%