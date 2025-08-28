Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St股票今天的定价为10.51。它在10.49 - 10.55范围内交易，昨天的收盘价为10.51，交易量达到85。HYI的实时价格图表显示了这些更新。

Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St目前的价值为10.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.50%和USD。实时查看图表以跟踪HYI走势。

您可以以10.51的当前价格购买Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St股票。订单通常设置在10.51或10.81附近，而85和0.10%显示市场活动。立即关注HYI的实时图表更新。

投资Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St需要考虑年度范围10.35 - 11.26和当前价格10.51。许多人在以10.51或10.81下订单之前，会比较0.48%和。实时查看HYI价格图表，了解每日变化。

Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St的最高价格是11.26。在10.35 - 11.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc Common St的绩效。