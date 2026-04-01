КотировкиРазделы
Валюты / HYEM
Назад в Рынок акций США

HYEM: VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

19.97 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HYEM за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.97, а максимальная — 20.02.

Следите за динамикой VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HYEM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HYEM сегодня?

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) сегодня оценивается на уровне 19.97. Инструмент торгуется в пределах 19.97 - 20.02, вчерашнее закрытие составило 19.98, а торговый объем достиг 137. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF?

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 19.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.05% и USD. Отслеживайте движения HYEM на графике в реальном времени.

Как купить акции HYEM?

Вы можете купить акции VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) по текущей цене 19.97. Ордера обычно размещаются около 19.97 или 20.27, тогда как 137 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HYEM?

Инвестирование в VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 19.45 - 20.36 и текущей цены 19.97. Многие сравнивают 0.15% и -0.79% перед размещением ордеров на 19.97 или 20.27. Изучайте ежедневные изменения цены HYEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF?

Самая высокая цена VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) за последний год составила 20.36. Акции заметно колебались в пределах 19.45 - 20.36, сравнение с 19.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF?

Самая низкая цена VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) за год составила 19.45. Сравнение с текущими 19.97 и 19.45 - 20.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HYEM?

В прошлом VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.98 и -0.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.97 20.02
Годовой диапазон
19.45 20.36
Предыдущее закрытие
19.98
Open
20.02
Bid
19.97
Ask
20.27
Low
19.97
High
20.02
Объем
137
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
-0.79%
Годовое изменение
-0.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%