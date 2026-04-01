HYEM: Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF
今日HYEM汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点20.00和高点20.03进行交易。
关注Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HYEM股票今天的价格是多少？
Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF股票今天的定价为20.03。它在20.00 - 20.03范围内交易，昨天的收盘价为19.97，交易量达到148。HYEM的实时价格图表显示了这些更新。
Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF股票是否支付股息？
Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF目前的价值为20.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.25%和USD。实时查看图表以跟踪HYEM走势。
如何购买HYEM股票？
您可以以20.03的当前价格购买Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF股票。订单通常设置在20.03或20.33附近，而148和0.05%显示市场活动。立即关注HYEM的实时图表更新。
如何投资HYEM股票？
投资Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF需要考虑年度范围19.45 - 20.36和当前价格20.03。许多人在以20.03或20.33下订单之前，会比较0.45%和。实时查看HYEM价格图表，了解每日变化。
Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF的最高价格是20.36。在19.45 - 20.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF的绩效。
Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF股票的最低价格是多少？
Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF（HYEM）的最低价格为19.45。将其与当前的20.03和19.45 - 20.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYEM股票是什么时候拆分的？
Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.97和0.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.97
- 开盘价
- 20.02
- 卖价
- 20.03
- 买价
- 20.33
- 最低价
- 20.00
- 最高价
- 20.03
- 交易量
- 148
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- -0.50%
- 年变化
- 0.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%