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HYEM: Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF

20.03 USD 0.06 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYEM汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点20.00和高点20.03进行交易。

关注Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYEM新闻

常见问题解答

HYEM股票今天的价格是多少？

Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF股票今天的定价为20.03。它在20.00 - 20.03范围内交易，昨天的收盘价为19.97，交易量达到148。HYEM的实时价格图表显示了这些更新。

Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF股票是否支付股息？

Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF目前的价值为20.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.25%和USD。实时查看图表以跟踪HYEM走势。

如何购买HYEM股票？

您可以以20.03的当前价格购买Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF股票。订单通常设置在20.03或20.33附近，而148和0.05%显示市场活动。立即关注HYEM的实时图表更新。

如何投资HYEM股票？

投资Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF需要考虑年度范围19.45 - 20.36和当前价格20.03。许多人在以20.03或20.33下订单之前，会比较0.45%和。实时查看HYEM价格图表，了解每日变化。

Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF的最高价格是20.36。在19.45 - 20.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF的绩效。

Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF股票的最低价格是多少？

Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF（HYEM）的最低价格为19.45。将其与当前的20.03和19.45 - 20.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYEM股票是什么时候拆分的？

Vectors新兴市场高收益企业债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.97和0.25%中可见。

日范围
20.00 20.03
年范围
19.45 20.36
前一天收盘价
19.97
开盘价
20.02
卖价
20.03
买价
20.33
最低价
20.00
最高价
20.03
交易量
148
日变化
0.30%
月变化
0.45%
6个月变化
-0.50%
年变化
0.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%