- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HXHX: Haoxin Holdings Ltd
Курс HXHX за сегодня изменился на 4.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.43, а максимальная — 0.48.
Следите за динамикой Haoxin Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HXHX сегодня?
Haoxin Holdings Ltd (HXHX) сегодня оценивается на уровне 0.48. Инструмент торгуется в пределах 0.43 - 0.48, вчерашнее закрытие составило 0.46, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HXHX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Haoxin Holdings Ltd?
Haoxin Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.43% и USD. Отслеживайте движения HXHX на графике в реальном времени.
Как купить акции HXHX?
Вы можете купить акции Haoxin Holdings Ltd (HXHX) по текущей цене 0.48. Ордера обычно размещаются около 0.48 или 0.78, тогда как 15 и 11.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HXHX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HXHX?
Инвестирование в Haoxin Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.32 - 1.03 и текущей цены 0.48. Многие сравнивают -4.00% и -5.88% перед размещением ордеров на 0.48 или 0.78. Изучайте ежедневные изменения цены HXHX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Haoxin Holdings Ltd?
Самая высокая цена Haoxin Holdings Ltd (HXHX) за последний год составила 1.03. Акции заметно колебались в пределах 0.32 - 1.03, сравнение с 0.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Haoxin Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Haoxin Holdings Ltd?
Самая низкая цена Haoxin Holdings Ltd (HXHX) за год составила 0.32. Сравнение с текущими 0.48 и 0.32 - 1.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HXHX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HXHX?
В прошлом Haoxin Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.46 и -9.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.46
- Open
- 0.43
- Bid
- 0.48
- Ask
- 0.78
- Low
- 0.43
- High
- 0.48
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 4.35%
- Месячное изменение
- -4.00%
- 6-месячное изменение
- -5.88%
- Годовое изменение
- -9.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%