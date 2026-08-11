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HXHX: Haoxin Holdings Ltd

0.48 USD 0.02 (4.35%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HXHX за сегодня изменился на 4.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.43, а максимальная — 0.48.

Следите за динамикой Haoxin Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HXHX сегодня?

Haoxin Holdings Ltd (HXHX) сегодня оценивается на уровне 0.48. Инструмент торгуется в пределах 0.43 - 0.48, вчерашнее закрытие составило 0.46, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HXHX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Haoxin Holdings Ltd?

Haoxin Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.43% и USD. Отслеживайте движения HXHX на графике в реальном времени.

Как купить акции HXHX?

Вы можете купить акции Haoxin Holdings Ltd (HXHX) по текущей цене 0.48. Ордера обычно размещаются около 0.48 или 0.78, тогда как 15 и 11.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HXHX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HXHX?

Инвестирование в Haoxin Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.32 - 1.03 и текущей цены 0.48. Многие сравнивают -4.00% и -5.88% перед размещением ордеров на 0.48 или 0.78. Изучайте ежедневные изменения цены HXHX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Haoxin Holdings Ltd?

Самая высокая цена Haoxin Holdings Ltd (HXHX) за последний год составила 1.03. Акции заметно колебались в пределах 0.32 - 1.03, сравнение с 0.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Haoxin Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Haoxin Holdings Ltd?

Самая низкая цена Haoxin Holdings Ltd (HXHX) за год составила 0.32. Сравнение с текущими 0.48 и 0.32 - 1.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HXHX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HXHX?

В прошлом Haoxin Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.46 и -9.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.43 0.48
Годовой диапазон
0.32 1.03
Предыдущее закрытие
0.46
Open
0.43
Bid
0.48
Ask
0.78
Low
0.43
High
0.48
Объем
15
Дневное изменение
4.35%
Месячное изменение
-4.00%
6-месячное изменение
-5.88%
Годовое изменение
-9.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%