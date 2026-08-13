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HXHX: 昊鑫控股

0.49 USD 0.01 (2.08%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HXHX汇率已更改2.08%。当日，交易品种以低点0.45和高点0.73进行交易。

关注昊鑫控股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HXHX股票今天的价格是多少？

昊鑫控股股票今天的定价为0.49。它在0.45 - 0.73范围内交易，昨天的收盘价为0.48，交易量达到8770。HXHX的实时价格图表显示了这些更新。

昊鑫控股股票是否支付股息？

昊鑫控股目前的价值为0.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.55%和USD。实时查看图表以跟踪HXHX走势。

如何购买HXHX股票？

您可以以0.49的当前价格购买昊鑫控股股票。订单通常设置在0.49或0.79附近，而8770和2.08%显示市场活动。立即关注HXHX的实时图表更新。

如何投资HXHX股票？

投资昊鑫控股需要考虑年度范围0.32 - 1.03和当前价格0.49。许多人在以0.49或0.79下订单之前，会比较-2.00%和。实时查看HXHX价格图表，了解每日变化。

昊鑫控股股票的最高价格是多少？

在过去一年中，昊鑫控股的最高价格是1.03。在0.32 - 1.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪昊鑫控股的绩效。

昊鑫控股股票的最低价格是多少？

昊鑫控股（HXHX）的最低价格为0.32。将其与当前的0.49和0.32 - 1.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HXHX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HXHX股票是什么时候拆分的？

昊鑫控股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.48和-7.55%中可见。

日范围
0.45 0.73
年范围
0.32 1.03
前一天收盘价
0.48
开盘价
0.48
卖价
0.49
买价
0.79
最低价
0.45
最高价
0.73
交易量
8.770 K
日变化
2.08%
月变化
-2.00%
6个月变化
-3.92%
年变化
-7.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%