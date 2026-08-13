HXHX: 昊鑫控股
今日HXHX汇率已更改2.08%。当日，交易品种以低点0.45和高点0.73进行交易。
关注昊鑫控股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HXHX股票今天的价格是多少？
昊鑫控股股票今天的定价为0.49。它在0.45 - 0.73范围内交易，昨天的收盘价为0.48，交易量达到8770。HXHX的实时价格图表显示了这些更新。
昊鑫控股股票是否支付股息？
昊鑫控股目前的价值为0.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.55%和USD。实时查看图表以跟踪HXHX走势。
如何购买HXHX股票？
您可以以0.49的当前价格购买昊鑫控股股票。订单通常设置在0.49或0.79附近，而8770和2.08%显示市场活动。立即关注HXHX的实时图表更新。
如何投资HXHX股票？
投资昊鑫控股需要考虑年度范围0.32 - 1.03和当前价格0.49。许多人在以0.49或0.79下订单之前，会比较-2.00%和。实时查看HXHX价格图表，了解每日变化。
昊鑫控股股票的最高价格是多少？
在过去一年中，昊鑫控股的最高价格是1.03。在0.32 - 1.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪昊鑫控股的绩效。
昊鑫控股股票的最低价格是多少？
昊鑫控股（HXHX）的最低价格为0.32。将其与当前的0.49和0.32 - 1.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HXHX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HXHX股票是什么时候拆分的？
昊鑫控股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.48和-7.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.48
- 开盘价
- 0.48
- 卖价
- 0.49
- 买价
- 0.79
- 最低价
- 0.45
- 最高价
- 0.73
- 交易量
- 8.770 K
- 日变化
- 2.08%
- 月变化
- -2.00%
- 6个月变化
- -3.92%
- 年变化
- -7.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%