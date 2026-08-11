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HWAY: Themes US Infrastructure ETF
Курс HWAY за сегодня изменился на -1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.74, а максимальная — 37.84.
Следите за динамикой Themes US Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HWAY сегодня?
Themes US Infrastructure ETF (HWAY) сегодня оценивается на уровне 37.84. Инструмент торгуется в пределах 37.74 - 37.84, вчерашнее закрытие составило 38.54, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HWAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes US Infrastructure ETF?
Themes US Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 37.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.59% и USD. Отслеживайте движения HWAY на графике в реальном времени.
Как купить акции HWAY?
Вы можете купить акции Themes US Infrastructure ETF (HWAY) по текущей цене 37.84. Ордера обычно размещаются около 37.84 или 38.14, тогда как 2 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HWAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HWAY?
Инвестирование в Themes US Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 31.35 - 43.63 и текущей цены 37.84. Многие сравнивают -4.83% и 4.59% перед размещением ордеров на 37.84 или 38.14. Изучайте ежедневные изменения цены HWAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes US Infrastructure ETF?
Самая высокая цена Themes US Infrastructure ETF (HWAY) за последний год составила 43.63. Акции заметно колебались в пределах 31.35 - 43.63, сравнение с 38.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes US Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes US Infrastructure ETF?
Самая низкая цена Themes US Infrastructure ETF (HWAY) за год составила 31.35. Сравнение с текущими 37.84 и 31.35 - 43.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HWAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HWAY?
В прошлом Themes US Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.54 и 4.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.54
- Open
- 37.74
- Bid
- 37.84
- Ask
- 38.14
- Low
- 37.74
- High
- 37.84
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -1.82%
- Месячное изменение
- -4.83%
- 6-месячное изменение
- 4.59%
- Годовое изменение
- 4.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%