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HWAY: Themes US Infrastructure ETF

37.84 USD 0.70 (1.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HWAY за сегодня изменился на -1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.74, а максимальная — 37.84.

Следите за динамикой Themes US Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HWAY сегодня?

Themes US Infrastructure ETF (HWAY) сегодня оценивается на уровне 37.84. Инструмент торгуется в пределах 37.74 - 37.84, вчерашнее закрытие составило 38.54, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HWAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes US Infrastructure ETF?

Themes US Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 37.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.59% и USD. Отслеживайте движения HWAY на графике в реальном времени.

Как купить акции HWAY?

Вы можете купить акции Themes US Infrastructure ETF (HWAY) по текущей цене 37.84. Ордера обычно размещаются около 37.84 или 38.14, тогда как 2 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HWAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HWAY?

Инвестирование в Themes US Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 31.35 - 43.63 и текущей цены 37.84. Многие сравнивают -4.83% и 4.59% перед размещением ордеров на 37.84 или 38.14. Изучайте ежедневные изменения цены HWAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes US Infrastructure ETF?

Самая высокая цена Themes US Infrastructure ETF (HWAY) за последний год составила 43.63. Акции заметно колебались в пределах 31.35 - 43.63, сравнение с 38.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes US Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes US Infrastructure ETF?

Самая низкая цена Themes US Infrastructure ETF (HWAY) за год составила 31.35. Сравнение с текущими 37.84 и 31.35 - 43.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HWAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HWAY?

В прошлом Themes US Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.54 и 4.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.74 37.84
Годовой диапазон
31.35 43.63
Предыдущее закрытие
38.54
Open
37.74
Bid
37.84
Ask
38.14
Low
37.74
High
37.84
Объем
2
Дневное изменение
-1.82%
Месячное изменение
-4.83%
6-месячное изменение
4.59%
Годовое изменение
4.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%