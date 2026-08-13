HWAY: Themes US Infrastructure ETF
今日HWAY汇率已更改-1.82%。当日，交易品种以低点37.74和高点37.84进行交易。
关注Themes US Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HWAY股票今天的价格是多少？
Themes US Infrastructure ETF股票今天的定价为37.84。它在37.74 - 37.84范围内交易，昨天的收盘价为38.54，交易量达到2。HWAY的实时价格图表显示了这些更新。
Themes US Infrastructure ETF股票是否支付股息？
Themes US Infrastructure ETF目前的价值为37.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.59%和USD。实时查看图表以跟踪HWAY走势。
如何购买HWAY股票？
您可以以37.84的当前价格购买Themes US Infrastructure ETF股票。订单通常设置在37.84或38.14附近，而2和0.26%显示市场活动。立即关注HWAY的实时图表更新。
如何投资HWAY股票？
投资Themes US Infrastructure ETF需要考虑年度范围31.35 - 43.63和当前价格37.84。许多人在以37.84或38.14下订单之前，会比较-4.83%和。实时查看HWAY价格图表，了解每日变化。
Themes US Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes US Infrastructure ETF的最高价格是43.63。在31.35 - 43.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes US Infrastructure ETF的绩效。
Themes US Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
Themes US Infrastructure ETF（HWAY）的最低价格为31.35。将其与当前的37.84和31.35 - 43.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HWAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HWAY股票是什么时候拆分的？
Themes US Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.54和4.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.54
- 开盘价
- 37.74
- 卖价
- 37.84
- 买价
- 38.14
- 最低价
- 37.74
- 最高价
- 37.84
- 交易量
- 2
- 日变化
- -1.82%
- 月变化
- -4.83%
- 6个月变化
- 4.59%
- 年变化
- 4.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%