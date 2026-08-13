HWAY股票今天的价格是多少？ Themes US Infrastructure ETF股票今天的定价为37.84。它在37.74 - 37.84范围内交易，昨天的收盘价为38.54，交易量达到2。HWAY的实时价格图表显示了这些更新。

Themes US Infrastructure ETF股票是否支付股息？ Themes US Infrastructure ETF目前的价值为37.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.59%和USD。实时查看图表以跟踪HWAY走势。

如何购买HWAY股票？ 您可以以37.84的当前价格购买Themes US Infrastructure ETF股票。订单通常设置在37.84或38.14附近，而2和0.26%显示市场活动。立即关注HWAY的实时图表更新。

如何投资HWAY股票？ 投资Themes US Infrastructure ETF需要考虑年度范围31.35 - 43.63和当前价格37.84。许多人在以37.84或38.14下订单之前，会比较-4.83%和。实时查看HWAY价格图表，了解每日变化。

Themes US Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Themes US Infrastructure ETF的最高价格是43.63。在31.35 - 43.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes US Infrastructure ETF的绩效。

Themes US Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？ Themes US Infrastructure ETF（HWAY）的最低价格为31.35。将其与当前的37.84和31.35 - 43.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HWAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。