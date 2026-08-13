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HWAY: Themes US Infrastructure ETF

37.84 USD 0.70 (1.82%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HWAY汇率已更改-1.82%。当日，交易品种以低点37.74和高点37.84进行交易。

关注Themes US Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HWAY股票今天的价格是多少？

Themes US Infrastructure ETF股票今天的定价为37.84。它在37.74 - 37.84范围内交易，昨天的收盘价为38.54，交易量达到2。HWAY的实时价格图表显示了这些更新。

Themes US Infrastructure ETF股票是否支付股息？

Themes US Infrastructure ETF目前的价值为37.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.59%和USD。实时查看图表以跟踪HWAY走势。

如何购买HWAY股票？

您可以以37.84的当前价格购买Themes US Infrastructure ETF股票。订单通常设置在37.84或38.14附近，而2和0.26%显示市场活动。立即关注HWAY的实时图表更新。

如何投资HWAY股票？

投资Themes US Infrastructure ETF需要考虑年度范围31.35 - 43.63和当前价格37.84。许多人在以37.84或38.14下订单之前，会比较-4.83%和。实时查看HWAY价格图表，了解每日变化。

Themes US Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes US Infrastructure ETF的最高价格是43.63。在31.35 - 43.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes US Infrastructure ETF的绩效。

Themes US Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

Themes US Infrastructure ETF（HWAY）的最低价格为31.35。将其与当前的37.84和31.35 - 43.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HWAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HWAY股票是什么时候拆分的？

Themes US Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.54和4.59%中可见。

日范围
37.74 37.84
年范围
31.35 43.63
前一天收盘价
38.54
开盘价
37.74
卖价
37.84
买价
38.14
最低价
37.74
最高价
37.84
交易量
2
日变化
-1.82%
月变化
-4.83%
6个月变化
4.59%
年变化
4.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%