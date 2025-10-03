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HUSV: First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage

41.40 USD 0.18 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HUSV за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.40, а максимальная — 41.53.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HUSV сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage (HUSV) сегодня оценивается на уровне 41.40. Инструмент торгуется в пределах 41.40 - 41.53, вчерашнее закрытие составило 41.58, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HUSV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage?

First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage в настоящее время оценивается в 41.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.04% и USD. Отслеживайте движения HUSV на графике в реальном времени.

Как купить акции HUSV?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage (HUSV) по текущей цене 41.40. Ордера обычно размещаются около 41.40 или 41.70, тогда как 14 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HUSV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HUSV?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage предполагает учет годового диапазона 37.96 - 41.80 и текущей цены 41.40. Многие сравнивают 0.02% и 2.15% перед размещением ордеров на 41.40 или 41.70. Изучайте ежедневные изменения цены HUSV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage (HUSV) за последний год составила 41.80. Акции заметно колебались в пределах 37.96 - 41.80, сравнение с 41.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage (HUSV) за год составила 37.96. Сравнение с текущими 41.40 и 37.96 - 41.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HUSV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HUSV?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.58 и 4.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.40 41.53
Годовой диапазон
37.96 41.80
Предыдущее закрытие
41.58
Open
41.47
Bid
41.40
Ask
41.70
Low
41.40
High
41.53
Объем
14
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
0.02%
6-месячное изменение
2.15%
Годовое изменение
4.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%