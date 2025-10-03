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HUSV: First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage
Курс HUSV за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.40, а максимальная — 41.53.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HUSV сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage (HUSV) сегодня оценивается на уровне 41.40. Инструмент торгуется в пределах 41.40 - 41.53, вчерашнее закрытие составило 41.58, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HUSV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage?
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage в настоящее время оценивается в 41.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.04% и USD. Отслеживайте движения HUSV на графике в реальном времени.
Как купить акции HUSV?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage (HUSV) по текущей цене 41.40. Ордера обычно размещаются около 41.40 или 41.70, тогда как 14 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HUSV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HUSV?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage предполагает учет годового диапазона 37.96 - 41.80 и текущей цены 41.40. Многие сравнивают 0.02% и 2.15% перед размещением ордеров на 41.40 или 41.70. Изучайте ежедневные изменения цены HUSV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage (HUSV) за последний год составила 41.80. Акции заметно колебались в пределах 37.96 - 41.80, сравнение с 41.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage (HUSV) за год составила 37.96. Сравнение с текущими 41.40 и 37.96 - 41.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HUSV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HUSV?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.58 и 4.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.58
- Open
- 41.47
- Bid
- 41.40
- Ask
- 41.70
- Low
- 41.40
- High
- 41.53
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 0.02%
- 6-месячное изменение
- 2.15%
- Годовое изменение
- 4.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%