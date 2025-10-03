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HUSV: First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage

41.34 USD 0.06 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HUSV汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点41.29和高点41.43进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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HUSV新闻

常见问题解答

HUSV股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage股票今天的定价为41.34。它在41.29 - 41.43范围内交易，昨天的收盘价为41.40，交易量达到38。HUSV的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage目前的价值为41.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.89%和USD。实时查看图表以跟踪HUSV走势。

如何购买HUSV股票？

您可以以41.34的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage股票。订单通常设置在41.34或41.64附近，而38和-0.22%显示市场活动。立即关注HUSV的实时图表更新。

如何投资HUSV股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage需要考虑年度范围37.96 - 41.80和当前价格41.34。许多人在以41.34或41.64下订单之前，会比较-0.12%和。实时查看HUSV价格图表，了解每日变化。

First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage的最高价格是41.80。在37.96 - 41.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage的绩效。

First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage股票的最低价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage（HUSV）的最低价格为37.96。将其与当前的41.34和37.96 - 41.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HUSV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HUSV股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Horizon Manage历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.40和3.89%中可见。

日范围
41.29 41.43
年范围
37.96 41.80
前一天收盘价
41.40
开盘价
41.43
卖价
41.34
买价
41.64
最低价
41.29
最高价
41.43
交易量
38
日变化
-0.14%
月变化
-0.12%
6个月变化
2.00%
年变化
3.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%