Курс HUBCW за сегодня изменился на -19.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0200, а максимальная — 0.0245.

Следите за динамикой Hub Cyber Security Ltd - Warrant expiring 2/27/28. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.