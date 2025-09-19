Währungen / HUBCW
HUBCW: Hub Cyber Security Ltd - Warrant expiring 2/27/28
0.0200 USD 0.0023 (10.31%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HUBCW hat sich für heute um -10.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0199 bis zu einem Hoch von 0.0200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hub Cyber Security Ltd - Warrant expiring 2/27/28-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0199 0.0200
Jahresspanne
0.0070 0.0630
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0223
- Eröffnung
- 0.0200
- Bid
- 0.0200
- Ask
- 0.0230
- Tief
- 0.0199
- Hoch
- 0.0200
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -10.31%
- Monatsänderung
- -27.80%
- 6-Monatsänderung
- 76.99%
- Jahresänderung
- 100.00%
