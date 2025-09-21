Valute / HUBCW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HUBCW: Hub Cyber Security Ltd - Warrant expiring 2/27/28
0.0202 USD 0.0021 (9.42%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HUBCW ha avuto una variazione del -9.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0199 e ad un massimo di 0.0202.
Segui le dinamiche di Hub Cyber Security Ltd - Warrant expiring 2/27/28. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0199 0.0202
Intervallo Annuale
0.0070 0.0630
- Chiusura Precedente
- 0.0223
- Apertura
- 0.0200
- Bid
- 0.0202
- Ask
- 0.0232
- Minimo
- 0.0199
- Massimo
- 0.0202
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -9.42%
- Variazione Mensile
- -27.08%
- Variazione Semestrale
- 78.76%
- Variazione Annuale
- 102.00%
21 settembre, domenica