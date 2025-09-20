CotationsSections
HUBCW: Hub Cyber Security Ltd - Warrant expiring 2/27/28

0.0202 USD 0.0021 (9.42%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HUBCW a changé de -9.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0199 et à un maximum de 0.0202.

Suivez la dynamique Hub Cyber Security Ltd - Warrant expiring 2/27/28. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0199 0.0202
Range Annuel
0.0070 0.0630
Clôture Précédente
0.0223
Ouverture
0.0200
Bid
0.0202
Ask
0.0232
Plus Bas
0.0199
Plus Haut
0.0202
Volume
13
Changement quotidien
-9.42%
Changement Mensuel
-27.08%
Changement à 6 Mois
78.76%
Changement Annuel
102.00%
