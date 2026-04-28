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HTRB: Hartford Total Return Bond ETF

33.22 USD 0.11 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HTRB за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.22, а максимальная — 33.33.

Следите за динамикой Hartford Total Return Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HTRB сегодня?

Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) сегодня оценивается на уровне 33.22. Инструмент торгуется в пределах 33.22 - 33.33, вчерашнее закрытие составило 33.33, а торговый объем достиг 378. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HTRB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Total Return Bond ETF?

Hartford Total Return Bond ETF в настоящее время оценивается в 33.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.06% и USD. Отслеживайте движения HTRB на графике в реальном времени.

Как купить акции HTRB?

Вы можете купить акции Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) по текущей цене 33.22. Ордера обычно размещаются около 33.22 или 33.52, тогда как 378 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HTRB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HTRB?

Инвестирование в Hartford Total Return Bond ETF предполагает учет годового диапазона 33.05 - 34.82 и текущей цены 33.22. Многие сравнивают 0.15% и -3.46% перед размещением ордеров на 33.22 или 33.52. Изучайте ежедневные изменения цены HTRB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford Total Return Bond ETF?

Самая высокая цена Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) за последний год составила 34.82. Акции заметно колебались в пределах 33.05 - 34.82, сравнение с 33.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Total Return Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford Total Return Bond ETF?

Самая низкая цена Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) за год составила 33.05. Сравнение с текущими 33.22 и 33.05 - 34.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HTRB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HTRB?

В прошлом Hartford Total Return Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.33 и -2.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.22 33.33
Годовой диапазон
33.05 34.82
Предыдущее закрытие
33.33
Open
33.33
Bid
33.22
Ask
33.52
Low
33.22
High
33.33
Объем
378
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
-3.46%
Годовое изменение
-2.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%