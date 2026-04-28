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HTRB: Hartford Total Return Bond ETF
Курс HTRB за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.22, а максимальная — 33.33.
Следите за динамикой Hartford Total Return Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HTRB сегодня?
Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) сегодня оценивается на уровне 33.22. Инструмент торгуется в пределах 33.22 - 33.33, вчерашнее закрытие составило 33.33, а торговый объем достиг 378. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HTRB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Total Return Bond ETF?
Hartford Total Return Bond ETF в настоящее время оценивается в 33.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.06% и USD. Отслеживайте движения HTRB на графике в реальном времени.
Как купить акции HTRB?
Вы можете купить акции Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) по текущей цене 33.22. Ордера обычно размещаются около 33.22 или 33.52, тогда как 378 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HTRB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HTRB?
Инвестирование в Hartford Total Return Bond ETF предполагает учет годового диапазона 33.05 - 34.82 и текущей цены 33.22. Многие сравнивают 0.15% и -3.46% перед размещением ордеров на 33.22 или 33.52. Изучайте ежедневные изменения цены HTRB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hartford Total Return Bond ETF?
Самая высокая цена Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) за последний год составила 34.82. Акции заметно колебались в пределах 33.05 - 34.82, сравнение с 33.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Total Return Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hartford Total Return Bond ETF?
Самая низкая цена Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) за год составила 33.05. Сравнение с текущими 33.22 и 33.05 - 34.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HTRB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HTRB?
В прошлом Hartford Total Return Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.33 и -2.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.33
- Open
- 33.33
- Bid
- 33.22
- Ask
- 33.52
- Low
- 33.22
- High
- 33.33
- Объем
- 378
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- -3.46%
- Годовое изменение
- -2.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%