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HTRB: Hartford Total Return Bond ETF

33.25 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HTRB汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点33.23和高点33.29进行交易。

关注Hartford Total Return Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HTRB新闻

常见问题解答

HTRB股票今天的价格是多少？

Hartford Total Return Bond ETF股票今天的定价为33.25。它在33.23 - 33.29范围内交易，昨天的收盘价为33.22，交易量达到343。HTRB的实时价格图表显示了这些更新。

Hartford Total Return Bond ETF股票是否支付股息？

Hartford Total Return Bond ETF目前的价值为33.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.98%和USD。实时查看图表以跟踪HTRB走势。

如何购买HTRB股票？

您可以以33.25的当前价格购买Hartford Total Return Bond ETF股票。订单通常设置在33.25或33.55附近，而343和0.03%显示市场活动。立即关注HTRB的实时图表更新。

如何投资HTRB股票？

投资Hartford Total Return Bond ETF需要考虑年度范围33.05 - 34.82和当前价格33.25。许多人在以33.25或33.55下订单之前，会比较0.24%和。实时查看HTRB价格图表，了解每日变化。

Hartford Total Return Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hartford Total Return Bond ETF的最高价格是34.82。在33.05 - 34.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Total Return Bond ETF的绩效。

Hartford Total Return Bond ETF股票的最低价格是多少？

Hartford Total Return Bond ETF（HTRB）的最低价格为33.05。将其与当前的33.25和33.05 - 34.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HTRB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HTRB股票是什么时候拆分的？

Hartford Total Return Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.22和-1.98%中可见。

日范围
33.23 33.29
年范围
33.05 34.82
前一天收盘价
33.22
开盘价
33.24
卖价
33.25
买价
33.55
最低价
33.23
最高价
33.29
交易量
343
日变化
0.09%
月变化
0.24%
6个月变化
-3.37%
年变化
-1.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%