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HTEC: Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF
Курс HTEC за сегодня изменился на 1.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.08, а максимальная — 41.37.
Следите за динамикой Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HTEC сегодня?
Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) сегодня оценивается на уровне 41.37. Инструмент торгуется в пределах 41.08 - 41.37, вчерашнее закрытие составило 40.68, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HTEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF?
Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF в настоящее время оценивается в 41.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.04% и USD. Отслеживайте движения HTEC на графике в реальном времени.
Как купить акции HTEC?
Вы можете купить акции Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) по текущей цене 41.37. Ордера обычно размещаются около 41.37 или 41.67, тогда как 11 и 0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HTEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HTEC?
Инвестирование в Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF предполагает учет годового диапазона 31.84 - 41.37 и текущей цены 41.37. Многие сравнивают 5.70% и 17.66% перед размещением ордеров на 41.37 или 41.67. Изучайте ежедневные изменения цены HTEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF?
Самая высокая цена Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) за последний год составила 41.37. Акции заметно колебались в пределах 31.84 - 41.37, сравнение с 40.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF?
Самая низкая цена Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) за год составила 31.84. Сравнение с текущими 41.37 и 31.84 - 41.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HTEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HTEC?
В прошлом Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.68 и 16.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.68
- Open
- 41.08
- Bid
- 41.37
- Ask
- 41.67
- Low
- 41.08
- High
- 41.37
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 1.70%
- Месячное изменение
- 5.70%
- 6-месячное изменение
- 17.66%
- Годовое изменение
- 16.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%