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HTEC: Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF

41.12 USD 0.25 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HTEC汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点40.96和高点41.39进行交易。

关注Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HTEC新闻

常见问题解答

HTEC股票今天的价格是多少？

Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF股票今天的定价为41.12。它在40.96 - 41.39范围内交易，昨天的收盘价为41.37，交易量达到467。HTEC的实时价格图表显示了这些更新。

Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF股票是否支付股息？

Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF目前的价值为41.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.34%和USD。实时查看图表以跟踪HTEC走势。

如何购买HTEC股票？

您可以以41.12的当前价格购买Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF股票。订单通常设置在41.12或41.42附近，而467和0.37%显示市场活动。立即关注HTEC的实时图表更新。

如何投资HTEC股票？

投资Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF需要考虑年度范围31.84 - 41.39和当前价格41.12。许多人在以41.12或41.42下订单之前，会比较5.06%和。实时查看HTEC价格图表，了解每日变化。

Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF的最高价格是41.39。在31.84 - 41.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF的绩效。

Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF股票的最低价格是多少？

Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF（HTEC）的最低价格为31.84。将其与当前的41.12和31.84 - 41.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HTEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HTEC股票是什么时候拆分的？

Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.37和15.34%中可见。

日范围
40.96 41.39
年范围
31.84 41.39
前一天收盘价
41.37
开盘价
40.97
卖价
41.12
买价
41.42
最低价
40.96
最高价
41.39
交易量
467
日变化
-0.60%
月变化
5.06%
6个月变化
16.94%
年变化
15.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%