HTEC: Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF
今日HTEC汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点40.96和高点41.39进行交易。
关注Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HTEC股票今天的价格是多少？
Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF股票今天的定价为41.12。它在40.96 - 41.39范围内交易，昨天的收盘价为41.37，交易量达到467。HTEC的实时价格图表显示了这些更新。
Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF股票是否支付股息？
Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF目前的价值为41.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.34%和USD。实时查看图表以跟踪HTEC走势。
如何购买HTEC股票？
您可以以41.12的当前价格购买Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF股票。订单通常设置在41.12或41.42附近，而467和0.37%显示市场活动。立即关注HTEC的实时图表更新。
如何投资HTEC股票？
投资Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF需要考虑年度范围31.84 - 41.39和当前价格41.12。许多人在以41.12或41.42下订单之前，会比较5.06%和。实时查看HTEC价格图表，了解每日变化。
Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF的最高价格是41.39。在31.84 - 41.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF的绩效。
Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF股票的最低价格是多少？
Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF（HTEC）的最低价格为31.84。将其与当前的41.12和31.84 - 41.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HTEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HTEC股票是什么时候拆分的？
Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.37和15.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.37
- 开盘价
- 40.97
- 卖价
- 41.12
- 买价
- 41.42
- 最低价
- 40.96
- 最高价
- 41.39
- 交易量
- 467
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- 5.06%
- 6个月变化
- 16.94%
- 年变化
- 15.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%