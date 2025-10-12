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HTD: John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial

25.40 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HTD за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.32, а максимальная — 25.49.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HTD сегодня?

John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial (HTD) сегодня оценивается на уровне 25.40. Инструмент торгуется в пределах 25.32 - 25.49, вчерашнее закрытие составило 25.37, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HTD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial?

John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial в настоящее время оценивается в 25.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.44% и USD. Отслеживайте движения HTD на графике в реальном времени.

Как купить акции HTD?

Вы можете купить акции John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial (HTD) по текущей цене 25.40. Ордера обычно размещаются около 25.40 или 25.70, тогда как 116 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HTD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HTD?

Инвестирование в John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial предполагает учет годового диапазона 23.15 - 26.35 и текущей цены 25.40. Многие сравнивают -2.16% и -1.55% перед размещением ордеров на 25.40 или 25.70. Изучайте ежедневные изменения цены HTD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial?

Самая высокая цена John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial (HTD) за последний год составила 26.35. Акции заметно колебались в пределах 23.15 - 26.35, сравнение с 25.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial?

Самая низкая цена John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial (HTD) за год составила 23.15. Сравнение с текущими 25.40 и 23.15 - 26.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HTD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HTD?

В прошлом John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.37 и 4.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.32 25.49
Годовой диапазон
23.15 26.35
Предыдущее закрытие
25.37
Open
25.47
Bid
25.40
Ask
25.70
Low
25.32
High
25.49
Объем
116
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
-2.16%
6-месячное изменение
-1.55%
Годовое изменение
4.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%