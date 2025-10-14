HTD: HTD收益基金
今日HTD汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点25.40和高点26.16进行交易。
关注HTD收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HTD股票今天的价格是多少？
HTD收益基金股票今天的定价为25.46。它在25.40 - 26.16范围内交易，昨天的收盘价为25.40，交易量达到68。HTD的实时价格图表显示了这些更新。
HTD收益基金股票是否支付股息？
HTD收益基金目前的价值为25.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.69%和USD。实时查看图表以跟踪HTD走势。
如何购买HTD股票？
您可以以25.46的当前价格购买HTD收益基金股票。订单通常设置在25.46或25.76附近，而68和-2.68%显示市场活动。立即关注HTD的实时图表更新。
如何投资HTD股票？
投资HTD收益基金需要考虑年度范围23.15 - 26.35和当前价格25.46。许多人在以25.46或25.76下订单之前，会比较-1.93%和。实时查看HTD价格图表，了解每日变化。
HTD收益基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，HTD收益基金的最高价格是26.35。在23.15 - 26.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪HTD收益基金的绩效。
HTD收益基金股票的最低价格是多少？
HTD收益基金（HTD）的最低价格为23.15。将其与当前的25.46和23.15 - 26.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HTD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HTD股票是什么时候拆分的？
HTD收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.40和4.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.40
- 开盘价
- 26.16
- 卖价
- 25.46
- 买价
- 25.76
- 最低价
- 25.40
- 最高价
- 26.16
- 交易量
- 68
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- -1.93%
- 6个月变化
- -1.32%
- 年变化
- 4.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%