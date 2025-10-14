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HTD: HTD收益基金

25.46 USD 0.06 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HTD汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点25.40和高点26.16进行交易。

关注HTD收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HTD新闻

常见问题解答

HTD股票今天的价格是多少？

HTD收益基金股票今天的定价为25.46。它在25.40 - 26.16范围内交易，昨天的收盘价为25.40，交易量达到68。HTD的实时价格图表显示了这些更新。

HTD收益基金股票是否支付股息？

HTD收益基金目前的价值为25.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.69%和USD。实时查看图表以跟踪HTD走势。

如何购买HTD股票？

您可以以25.46的当前价格购买HTD收益基金股票。订单通常设置在25.46或25.76附近，而68和-2.68%显示市场活动。立即关注HTD的实时图表更新。

如何投资HTD股票？

投资HTD收益基金需要考虑年度范围23.15 - 26.35和当前价格25.46。许多人在以25.46或25.76下订单之前，会比较-1.93%和。实时查看HTD价格图表，了解每日变化。

HTD收益基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，HTD收益基金的最高价格是26.35。在23.15 - 26.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪HTD收益基金的绩效。

HTD收益基金股票的最低价格是多少？

HTD收益基金（HTD）的最低价格为23.15。将其与当前的25.46和23.15 - 26.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HTD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HTD股票是什么时候拆分的？

HTD收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.40和4.69%中可见。

日范围
25.40 26.16
年范围
23.15 26.35
前一天收盘价
25.40
开盘价
26.16
卖价
25.46
买价
25.76
最低价
25.40
最高价
26.16
交易量
68
日变化
0.24%
月变化
-1.93%
6个月变化
-1.32%
年变化
4.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%