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HSMV: First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

39.13 USD 0.38 (0.96%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HSMV за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.13, а максимальная — 39.22.

Следите за динамикой First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HSMV сегодня?

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) сегодня оценивается на уровне 39.13. Инструмент торгуется в пределах 39.13 - 39.22, вчерашнее закрытие составило 39.51, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HSMV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF?

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF в настоящее время оценивается в 39.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.83% и USD. Отслеживайте движения HSMV на графике в реальном времени.

Как купить акции HSMV?

Вы можете купить акции First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) по текущей цене 39.13. Ордера обычно размещаются около 39.13 или 39.43, тогда как 4 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HSMV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HSMV?

Инвестирование в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF предполагает учет годового диапазона 35.10 - 39.82 и текущей цены 39.13. Многие сравнивают -0.43% и 2.43% перед размещением ордеров на 39.13 или 39.43. Изучайте ежедневные изменения цены HSMV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF?

Самая высокая цена First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) за последний год составила 39.82. Акции заметно колебались в пределах 35.10 - 39.82, сравнение с 39.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF?

Самая низкая цена First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) за год составила 35.10. Сравнение с текущими 39.13 и 35.10 - 39.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HSMV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HSMV?

В прошлом First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.51 и 6.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.13 39.22
Годовой диапазон
35.10 39.82
Предыдущее закрытие
39.51
Open
39.22
Bid
39.13
Ask
39.43
Low
39.13
High
39.22
Объем
4
Дневное изменение
-0.96%
Месячное изменение
-0.43%
6-месячное изменение
2.43%
Годовое изменение
6.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%