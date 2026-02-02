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HSMV: First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
Курс HSMV за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.13, а максимальная — 39.22.
Следите за динамикой First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HSMV сегодня?
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) сегодня оценивается на уровне 39.13. Инструмент торгуется в пределах 39.13 - 39.22, вчерашнее закрытие составило 39.51, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HSMV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF?
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF в настоящее время оценивается в 39.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.83% и USD. Отслеживайте движения HSMV на графике в реальном времени.
Как купить акции HSMV?
Вы можете купить акции First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) по текущей цене 39.13. Ордера обычно размещаются около 39.13 или 39.43, тогда как 4 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HSMV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HSMV?
Инвестирование в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF предполагает учет годового диапазона 35.10 - 39.82 и текущей цены 39.13. Многие сравнивают -0.43% и 2.43% перед размещением ордеров на 39.13 или 39.43. Изучайте ежедневные изменения цены HSMV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF?
Самая высокая цена First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) за последний год составила 39.82. Акции заметно колебались в пределах 35.10 - 39.82, сравнение с 39.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF?
Самая низкая цена First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) за год составила 35.10. Сравнение с текущими 39.13 и 35.10 - 39.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HSMV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HSMV?
В прошлом First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.51 и 6.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.51
- Open
- 39.22
- Bid
- 39.13
- Ask
- 39.43
- Low
- 39.13
- High
- 39.22
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.96%
- Месячное изменение
- -0.43%
- 6-месячное изменение
- 2.43%
- Годовое изменение
- 6.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%