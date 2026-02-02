HSMV: First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
今日HSMV汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点39.11和高点39.29进行交易。
关注First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HSMV股票今天的价格是多少？
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF股票今天的定价为39.23。它在39.11 - 39.29范围内交易，昨天的收盘价为39.13，交易量达到13。HSMV的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF股票是否支付股息？
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF目前的价值为39.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.10%和USD。实时查看图表以跟踪HSMV走势。
如何购买HSMV股票？
您可以以39.23的当前价格购买First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF股票。订单通常设置在39.23或39.53附近，而13和-0.15%显示市场活动。立即关注HSMV的实时图表更新。
如何投资HSMV股票？
投资First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF需要考虑年度范围35.10 - 39.82和当前价格39.23。许多人在以39.23或39.53下订单之前，会比较-0.18%和。实时查看HSMV价格图表，了解每日变化。
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF的最高价格是39.82。在35.10 - 39.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF的绩效。
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF（HSMV）的最低价格为35.10。将其与当前的39.23和35.10 - 39.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HSMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HSMV股票是什么时候拆分的？
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.13和7.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.13
- 开盘价
- 39.29
- 卖价
- 39.23
- 买价
- 39.53
- 最低价
- 39.11
- 最高价
- 39.29
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- -0.18%
- 6个月变化
- 2.70%
- 年变化
- 7.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%