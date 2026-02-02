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HSMV: First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

39.23 USD 0.10 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HSMV汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点39.11和高点39.29进行交易。

关注First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HSMV新闻

常见问题解答

HSMV股票今天的价格是多少？

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF股票今天的定价为39.23。它在39.11 - 39.29范围内交易，昨天的收盘价为39.13，交易量达到13。HSMV的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF股票是否支付股息？

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF目前的价值为39.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.10%和USD。实时查看图表以跟踪HSMV走势。

如何购买HSMV股票？

您可以以39.23的当前价格购买First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF股票。订单通常设置在39.23或39.53附近，而13和-0.15%显示市场活动。立即关注HSMV的实时图表更新。

如何投资HSMV股票？

投资First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF需要考虑年度范围35.10 - 39.82和当前价格39.23。许多人在以39.23或39.53下订单之前，会比较-0.18%和。实时查看HSMV价格图表，了解每日变化。

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF的最高价格是39.82。在35.10 - 39.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF的绩效。

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF（HSMV）的最低价格为35.10。将其与当前的39.23和35.10 - 39.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HSMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HSMV股票是什么时候拆分的？

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.13和7.10%中可见。

日范围
39.11 39.29
年范围
35.10 39.82
前一天收盘价
39.13
开盘价
39.29
卖价
39.23
买价
39.53
最低价
39.11
最高价
39.29
交易量
13
日变化
0.26%
月变化
-0.18%
6个月变化
2.70%
年变化
7.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%