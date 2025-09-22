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HSCZ: iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
Курс HSCZ за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.76, а максимальная — 43.90.
Следите за динамикой iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HSCZ сегодня?
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (HSCZ) сегодня оценивается на уровне 43.81. Инструмент торгуется в пределах 43.76 - 43.90, вчерашнее закрытие составило 43.95, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HSCZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF?
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 43.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.54% и USD. Отслеживайте движения HSCZ на графике в реальном времени.
Как купить акции HSCZ?
Вы можете купить акции iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (HSCZ) по текущей цене 43.81. Ордера обычно размещаются около 43.81 или 44.11, тогда как 17 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HSCZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HSCZ?
Инвестирование в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 36.58 - 43.99 и текущей цены 43.81. Многие сравнивают 2.62% и 4.14% перед размещением ордеров на 43.81 или 44.11. Изучайте ежедневные изменения цены HSCZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF?
Самая высокая цена iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (HSCZ) за последний год составила 43.99. Акции заметно колебались в пределах 36.58 - 43.99, сравнение с 43.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF?
Самая низкая цена iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (HSCZ) за год составила 36.58. Сравнение с текущими 43.81 и 36.58 - 43.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HSCZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HSCZ?
В прошлом iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.95 и 19.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.95
- Open
- 43.87
- Bid
- 43.81
- Ask
- 44.11
- Low
- 43.76
- High
- 43.90
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 2.62%
- 6-месячное изменение
- 4.14%
- Годовое изменение
- 19.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%