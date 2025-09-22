КотировкиРазделы
Валюты / HSCZ
Назад в Рынок акций США

HSCZ: iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF

43.81 USD 0.14 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HSCZ за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.76, а максимальная — 43.90.

Следите за динамикой iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HSCZ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HSCZ сегодня?

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (HSCZ) сегодня оценивается на уровне 43.81. Инструмент торгуется в пределах 43.76 - 43.90, вчерашнее закрытие составило 43.95, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HSCZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF?

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 43.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.54% и USD. Отслеживайте движения HSCZ на графике в реальном времени.

Как купить акции HSCZ?

Вы можете купить акции iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (HSCZ) по текущей цене 43.81. Ордера обычно размещаются около 43.81 или 44.11, тогда как 17 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HSCZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HSCZ?

Инвестирование в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 36.58 - 43.99 и текущей цены 43.81. Многие сравнивают 2.62% и 4.14% перед размещением ордеров на 43.81 или 44.11. Изучайте ежедневные изменения цены HSCZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF?

Самая высокая цена iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (HSCZ) за последний год составила 43.99. Акции заметно колебались в пределах 36.58 - 43.99, сравнение с 43.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF?

Самая низкая цена iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (HSCZ) за год составила 36.58. Сравнение с текущими 43.81 и 36.58 - 43.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HSCZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HSCZ?

В прошлом iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.95 и 19.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.76 43.90
Годовой диапазон
36.58 43.99
Предыдущее закрытие
43.95
Open
43.87
Bid
43.81
Ask
44.11
Low
43.76
High
43.90
Объем
17
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
2.62%
6-месячное изменение
4.14%
Годовое изменение
19.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%