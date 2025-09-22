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HSCZ: iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF

43.91 USD 0.10 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HSCZ汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点43.78和高点43.99进行交易。

关注iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HSCZ新闻

常见问题解答

HSCZ股票今天的价格是多少？

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF股票今天的定价为43.91。它在43.78 - 43.99范围内交易，昨天的收盘价为43.81，交易量达到45。HSCZ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF股票是否支付股息？

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF目前的价值为43.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.81%和USD。实时查看图表以跟踪HSCZ走势。

如何购买HSCZ股票？

您可以以43.91的当前价格购买iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF股票。订单通常设置在43.91或44.21附近，而45和-0.02%显示市场活动。立即关注HSCZ的实时图表更新。

如何投资HSCZ股票？

投资iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF需要考虑年度范围36.58 - 43.99和当前价格43.91。许多人在以43.91或44.21下订单之前，会比较2.86%和。实时查看HSCZ价格图表，了解每日变化。

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF的最高价格是43.99。在36.58 - 43.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF的绩效。

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF股票的最低价格是多少？

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF（HSCZ）的最低价格为36.58。将其与当前的43.91和36.58 - 43.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HSCZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HSCZ股票是什么时候拆分的？

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.81和19.81%中可见。

日范围
43.78 43.99
年范围
36.58 43.99
前一天收盘价
43.81
开盘价
43.92
卖价
43.91
买价
44.21
最低价
43.78
最高价
43.99
交易量
45
日变化
0.23%
月变化
2.86%
6个月变化
4.37%
年变化
19.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%