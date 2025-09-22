HSCZ: iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
今日HSCZ汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点43.78和高点43.99进行交易。
关注iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HSCZ股票今天的价格是多少？
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF股票今天的定价为43.91。它在43.78 - 43.99范围内交易，昨天的收盘价为43.81，交易量达到45。HSCZ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF股票是否支付股息？
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF目前的价值为43.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.81%和USD。实时查看图表以跟踪HSCZ走势。
如何购买HSCZ股票？
您可以以43.91的当前价格购买iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF股票。订单通常设置在43.91或44.21附近，而45和-0.02%显示市场活动。立即关注HSCZ的实时图表更新。
如何投资HSCZ股票？
投资iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF需要考虑年度范围36.58 - 43.99和当前价格43.91。许多人在以43.91或44.21下订单之前，会比较2.86%和。实时查看HSCZ价格图表，了解每日变化。
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF的最高价格是43.99。在36.58 - 43.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF的绩效。
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF股票的最低价格是多少？
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF（HSCZ）的最低价格为36.58。将其与当前的43.91和36.58 - 43.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HSCZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HSCZ股票是什么时候拆分的？
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.81和19.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.81
- 开盘价
- 43.92
- 卖价
- 43.91
- 买价
- 44.21
- 最低价
- 43.78
- 最高价
- 43.99
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 2.86%
- 6个月变化
- 4.37%
- 年变化
- 19.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%