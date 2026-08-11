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HSBH: HSBC Holdings plc ADRhedged

112.64 USD 0.29 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HSBH за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.47, а максимальная — 112.88.

Следите за динамикой HSBC Holdings plc ADRhedged. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HSBH сегодня?

HSBC Holdings plc ADRhedged (HSBH) сегодня оценивается на уровне 112.64. Инструмент торгуется в пределах 112.47 - 112.88, вчерашнее закрытие составило 112.93, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HSBH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям HSBC Holdings plc ADRhedged?

HSBC Holdings plc ADRhedged в настоящее время оценивается в 112.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.94% и USD. Отслеживайте движения HSBH на графике в реальном времени.

Как купить акции HSBH?

Вы можете купить акции HSBC Holdings plc ADRhedged (HSBH) по текущей цене 112.64. Ордера обычно размещаются около 112.64 или 112.94, тогда как 21 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HSBH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HSBH?

Инвестирование в HSBC Holdings plc ADRhedged предполагает учет годового диапазона 86.97 - 118.26 и текущей цены 112.64. Многие сравнивают -4.09% и 15.21% перед размещением ордеров на 112.64 или 112.94. Изучайте ежедневные изменения цены HSBH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции HSBC Holdings plc ADRhedged?

Самая высокая цена HSBC Holdings plc ADRhedged (HSBH) за последний год составила 118.26. Акции заметно колебались в пределах 86.97 - 118.26, сравнение с 112.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику HSBC Holdings plc ADRhedged на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции HSBC Holdings plc ADRhedged?

Самая низкая цена HSBC Holdings plc ADRhedged (HSBH) за год составила 86.97. Сравнение с текущими 112.64 и 86.97 - 118.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HSBH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HSBH?

В прошлом HSBC Holdings plc ADRhedged проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 112.93 и 17.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
112.47 112.88
Годовой диапазон
86.97 118.26
Предыдущее закрытие
112.93
Open
112.60
Bid
112.64
Ask
112.94
Low
112.47
High
112.88
Объем
21
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
-4.09%
6-месячное изменение
15.21%
Годовое изменение
17.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%