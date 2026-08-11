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HSBH: HSBC Holdings plc ADRhedged
Курс HSBH за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.47, а максимальная — 112.88.
Следите за динамикой HSBC Holdings plc ADRhedged. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HSBH сегодня?
HSBC Holdings plc ADRhedged (HSBH) сегодня оценивается на уровне 112.64. Инструмент торгуется в пределах 112.47 - 112.88, вчерашнее закрытие составило 112.93, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HSBH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям HSBC Holdings plc ADRhedged?
HSBC Holdings plc ADRhedged в настоящее время оценивается в 112.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.94% и USD. Отслеживайте движения HSBH на графике в реальном времени.
Как купить акции HSBH?
Вы можете купить акции HSBC Holdings plc ADRhedged (HSBH) по текущей цене 112.64. Ордера обычно размещаются около 112.64 или 112.94, тогда как 21 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HSBH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HSBH?
Инвестирование в HSBC Holdings plc ADRhedged предполагает учет годового диапазона 86.97 - 118.26 и текущей цены 112.64. Многие сравнивают -4.09% и 15.21% перед размещением ордеров на 112.64 или 112.94. Изучайте ежедневные изменения цены HSBH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции HSBC Holdings plc ADRhedged?
Самая высокая цена HSBC Holdings plc ADRhedged (HSBH) за последний год составила 118.26. Акции заметно колебались в пределах 86.97 - 118.26, сравнение с 112.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику HSBC Holdings plc ADRhedged на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции HSBC Holdings plc ADRhedged?
Самая низкая цена HSBC Holdings plc ADRhedged (HSBH) за год составила 86.97. Сравнение с текущими 112.64 и 86.97 - 118.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HSBH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HSBH?
В прошлом HSBC Holdings plc ADRhedged проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 112.93 и 17.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 112.93
- Open
- 112.60
- Bid
- 112.64
- Ask
- 112.94
- Low
- 112.47
- High
- 112.88
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- -4.09%
- 6-месячное изменение
- 15.21%
- Годовое изменение
- 17.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%