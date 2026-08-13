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HSBH: HSBC Holdings plc ADRhedged

112.76 USD 0.12 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HSBH汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点112.75和高点113.34进行交易。

关注HSBC Holdings plc ADRhedged动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HSBH股票今天的价格是多少？

HSBC Holdings plc ADRhedged股票今天的定价为112.76。它在112.75 - 113.34范围内交易，昨天的收盘价为112.64，交易量达到17。HSBH的实时价格图表显示了这些更新。

HSBC Holdings plc ADRhedged股票是否支付股息？

HSBC Holdings plc ADRhedged目前的价值为112.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.06%和USD。实时查看图表以跟踪HSBH走势。

如何购买HSBH股票？

您可以以112.76的当前价格购买HSBC Holdings plc ADRhedged股票。订单通常设置在112.76或113.06附近，而17和-0.51%显示市场活动。立即关注HSBH的实时图表更新。

如何投资HSBH股票？

投资HSBC Holdings plc ADRhedged需要考虑年度范围86.97 - 118.26和当前价格112.76。许多人在以112.76或113.06下订单之前，会比较-3.99%和。实时查看HSBH价格图表，了解每日变化。

HSBC Holdings plc ADRhedged股票的最高价格是多少？

在过去一年中，HSBC Holdings plc ADRhedged的最高价格是118.26。在86.97 - 118.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪HSBC Holdings plc ADRhedged的绩效。

HSBC Holdings plc ADRhedged股票的最低价格是多少？

HSBC Holdings plc ADRhedged（HSBH）的最低价格为86.97。将其与当前的112.76和86.97 - 118.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HSBH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HSBH股票是什么时候拆分的？

HSBC Holdings plc ADRhedged历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、112.64和18.06%中可见。

日范围
112.75 113.34
年范围
86.97 118.26
前一天收盘价
112.64
开盘价
113.34
卖价
112.76
买价
113.06
最低价
112.75
最高价
113.34
交易量
17
日变化
0.11%
月变化
-3.99%
6个月变化
15.33%
年变化
18.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%