HSBH: HSBC Holdings plc ADRhedged
今日HSBH汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点112.75和高点113.34进行交易。
关注HSBC Holdings plc ADRhedged动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HSBH股票今天的价格是多少？
HSBC Holdings plc ADRhedged股票今天的定价为112.76。它在112.75 - 113.34范围内交易，昨天的收盘价为112.64，交易量达到17。HSBH的实时价格图表显示了这些更新。
HSBC Holdings plc ADRhedged股票是否支付股息？
HSBC Holdings plc ADRhedged目前的价值为112.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.06%和USD。实时查看图表以跟踪HSBH走势。
如何购买HSBH股票？
您可以以112.76的当前价格购买HSBC Holdings plc ADRhedged股票。订单通常设置在112.76或113.06附近，而17和-0.51%显示市场活动。立即关注HSBH的实时图表更新。
如何投资HSBH股票？
投资HSBC Holdings plc ADRhedged需要考虑年度范围86.97 - 118.26和当前价格112.76。许多人在以112.76或113.06下订单之前，会比较-3.99%和。实时查看HSBH价格图表，了解每日变化。
HSBC Holdings plc ADRhedged股票的最高价格是多少？
在过去一年中，HSBC Holdings plc ADRhedged的最高价格是118.26。在86.97 - 118.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪HSBC Holdings plc ADRhedged的绩效。
HSBC Holdings plc ADRhedged股票的最低价格是多少？
HSBC Holdings plc ADRhedged（HSBH）的最低价格为86.97。将其与当前的112.76和86.97 - 118.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HSBH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HSBH股票是什么时候拆分的？
HSBC Holdings plc ADRhedged历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、112.64和18.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 112.64
- 开盘价
- 113.34
- 卖价
- 112.76
- 买价
- 113.06
- 最低价
- 112.75
- 最高价
- 113.34
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- -3.99%
- 6个月变化
- 15.33%
- 年变化
- 18.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%