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HPF: John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II
Курс HPF за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.89, а максимальная — 15.93.
Следите за динамикой John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HPF сегодня?
John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II (HPF) сегодня оценивается на уровне 15.92. Инструмент торгуется в пределах 15.89 - 15.93, вчерашнее закрытие составило 15.91, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HPF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II?
John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II в настоящее время оценивается в 15.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.12% и USD. Отслеживайте движения HPF на графике в реальном времени.
Как купить акции HPF?
Вы можете купить акции John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II (HPF) по текущей цене 15.92. Ордера обычно размещаются около 15.92 или 16.22, тогда как 23 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HPF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HPF?
Инвестирование в John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II предполагает учет годового диапазона 15.06 - 17.13 и текущей цены 15.92. Многие сравнивают 0.38% и -1.24% перед размещением ордеров на 15.92 или 16.22. Изучайте ежедневные изменения цены HPF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II?
Самая высокая цена John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II (HPF) за последний год составила 17.13. Акции заметно колебались в пределах 15.06 - 17.13, сравнение с 15.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II?
Самая низкая цена John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II (HPF) за год составила 15.06. Сравнение с текущими 15.92 и 15.06 - 17.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HPF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HPF?
В прошлом John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.91 и -1.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.91
- Open
- 15.89
- Bid
- 15.92
- Ask
- 16.22
- Low
- 15.89
- High
- 15.93
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 0.38%
- 6-месячное изменение
- -1.24%
- Годовое изменение
- -1.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%