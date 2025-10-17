报价部分
货币 / HPF
回到股票

HPF: HPF收益基金II

15.97 USD 0.05 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HPF汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点15.93和高点15.97进行交易。

关注HPF收益基金II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HPF新闻

常见问题解答

HPF股票今天的价格是多少？

HPF收益基金II股票今天的定价为15.97。它在15.93 - 15.97范围内交易，昨天的收盘价为15.92，交易量达到25。HPF的实时价格图表显示了这些更新。

HPF收益基金II股票是否支付股息？

HPF收益基金II目前的价值为15.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.81%和USD。实时查看图表以跟踪HPF走势。

如何购买HPF股票？

您可以以15.97的当前价格购买HPF收益基金II股票。订单通常设置在15.97或16.27附近，而25和0.25%显示市场活动。立即关注HPF的实时图表更新。

如何投资HPF股票？

投资HPF收益基金II需要考虑年度范围15.06 - 17.13和当前价格15.97。许多人在以15.97或16.27下订单之前，会比较0.69%和。实时查看HPF价格图表，了解每日变化。

HPF收益基金II股票的最高价格是多少？

在过去一年中，HPF收益基金II的最高价格是17.13。在15.06 - 17.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪HPF收益基金II的绩效。

HPF收益基金II股票的最低价格是多少？

HPF收益基金II（HPF）的最低价格为15.06。将其与当前的15.97和15.06 - 17.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HPF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HPF股票是什么时候拆分的？

HPF收益基金II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.92和-0.81%中可见。

日范围
15.93 15.97
年范围
15.06 17.13
前一天收盘价
15.92
开盘价
15.93
卖价
15.97
买价
16.27
最低价
15.93
最高价
15.97
交易量
25
日变化
0.31%
月变化
0.69%
6个月变化
-0.93%
年变化
-0.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%