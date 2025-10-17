HPF: HPF收益基金II
今日HPF汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点15.93和高点15.97进行交易。
关注HPF收益基金II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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HPF新闻
常见问题解答
HPF股票今天的价格是多少？
HPF收益基金II股票今天的定价为15.97。它在15.93 - 15.97范围内交易，昨天的收盘价为15.92，交易量达到25。HPF的实时价格图表显示了这些更新。
HPF收益基金II股票是否支付股息？
HPF收益基金II目前的价值为15.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.81%和USD。实时查看图表以跟踪HPF走势。
如何购买HPF股票？
您可以以15.97的当前价格购买HPF收益基金II股票。订单通常设置在15.97或16.27附近，而25和0.25%显示市场活动。立即关注HPF的实时图表更新。
如何投资HPF股票？
投资HPF收益基金II需要考虑年度范围15.06 - 17.13和当前价格15.97。许多人在以15.97或16.27下订单之前，会比较0.69%和。实时查看HPF价格图表，了解每日变化。
HPF收益基金II股票的最高价格是多少？
在过去一年中，HPF收益基金II的最高价格是17.13。在15.06 - 17.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪HPF收益基金II的绩效。
HPF收益基金II股票的最低价格是多少？
HPF收益基金II（HPF）的最低价格为15.06。将其与当前的15.97和15.06 - 17.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HPF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HPF股票是什么时候拆分的？
HPF收益基金II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.92和-0.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.92
- 开盘价
- 15.93
- 卖价
- 15.97
- 买价
- 16.27
- 最低价
- 15.93
- 最高价
- 15.97
- 交易量
- 25
- 日变化
- 0.31%
- 月变化
- 0.69%
- 6个月变化
- -0.93%
- 年变化
- -0.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%