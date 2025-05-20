Валюты / HOWL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HOWL: Werewolf Therapeutics Inc
1.45 USD 0.02 (1.40%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOWL за сегодня изменился на 1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.38, а максимальная — 1.47.
Следите за динамикой Werewolf Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HOWL
- Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Citizens JMP lowers Werewolf Therapeutics stock price target to $3 from $4
- Werewolf Reports No Revenue in Fiscal Q2
- XOMA Royalty (XOMA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- CorMedix (CRMD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Werewolf Therapeutics to Participate in the BIO International Convention
- Werewolf Therapeutics to Participate in the Upcoming Jefferies Global Healthcare Conference
- HonorHealth Research Institute patient with advanced skin cancer in remission for more than a year following clinical trial of Werewolf Therapeutics’ investigational novel conditionally activated
Дневной диапазон
1.38 1.47
Годовой диапазон
0.60 4.18
- Предыдущее закрытие
- 1.43
- Open
- 1.44
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Low
- 1.38
- High
- 1.47
- Объем
- 350
- Дневное изменение
- 1.40%
- Месячное изменение
- 11.54%
- 6-месячное изменение
- 47.96%
- Годовое изменение
- -31.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.