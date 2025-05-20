货币 / HOWL
HOWL: Werewolf Therapeutics Inc
1.41 USD 0.04 (2.76%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HOWL汇率已更改-2.76%。当日，交易品种以低点1.41和高点1.48进行交易。
关注Werewolf Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HOWL新闻
- Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Citizens JMP lowers Werewolf Therapeutics stock price target to $3 from $4
- Werewolf Reports No Revenue in Fiscal Q2
- XOMA Royalty (XOMA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- CorMedix (CRMD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Werewolf Therapeutics to Participate in the BIO International Convention
- Werewolf Therapeutics to Participate in the Upcoming Jefferies Global Healthcare Conference
- HonorHealth Research Institute patient with advanced skin cancer in remission for more than a year following clinical trial of Werewolf Therapeutics’ investigational novel conditionally activated
日范围
1.41 1.48
年范围
0.60 4.18
- 前一天收盘价
- 1.45
- 开盘价
- 1.45
- 卖价
- 1.41
- 买价
- 1.71
- 最低价
- 1.41
- 最高价
- 1.48
- 交易量
- 138
- 日变化
- -2.76%
- 月变化
- 8.46%
- 6个月变化
- 43.88%
- 年变化
- -33.49%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值