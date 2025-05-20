Währungen / HOWL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HOWL: Werewolf Therapeutics Inc
1.48 USD 0.03 (2.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HOWL hat sich für heute um 2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.45 bis zu einem Hoch von 1.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Werewolf Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOWL News
- Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Citizens JMP lowers Werewolf Therapeutics stock price target to $3 from $4
- Werewolf Reports No Revenue in Fiscal Q2
- XOMA Royalty (XOMA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Beyond Air, Inc. (XAIR) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- CorMedix (CRMD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Werewolf Therapeutics to Participate in the BIO International Convention
- Werewolf Therapeutics to Participate in the Upcoming Jefferies Global Healthcare Conference
- HonorHealth Research Institute patient with advanced skin cancer in remission for more than a year following clinical trial of Werewolf Therapeutics’ investigational novel conditionally activated
Tagesspanne
1.45 1.50
Jahresspanne
0.60 4.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.45
- Eröffnung
- 1.50
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Tief
- 1.45
- Hoch
- 1.50
- Volumen
- 209
- Tagesänderung
- 2.07%
- Monatsänderung
- 13.85%
- 6-Monatsänderung
- 51.02%
- Jahresänderung
- -30.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K