Курс HOOZ за сегодня изменился на -2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.24, а максимальная — 12.81.

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