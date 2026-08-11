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HOOZ: TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF
Курс HOOZ за сегодня изменился на -2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.24, а максимальная — 12.81.
Следите за динамикой TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HOOZ сегодня?
TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) сегодня оценивается на уровне 12.27. Инструмент торгуется в пределах 12.24 - 12.81, вчерашнее закрытие составило 12.63, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HOOZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF?
TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF в настоящее время оценивается в 12.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.97% и USD. Отслеживайте движения HOOZ на графике в реальном времени.
Как купить акции HOOZ?
Вы можете купить акции TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) по текущей цене 12.27. Ордера обычно размещаются около 12.27 или 12.57, тогда как 109 и -1.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HOOZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HOOZ?
Инвестирование в TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF предполагает учет годового диапазона 8.25 - 49.23 и текущей цены 12.27. Многие сравнивают -18.53% и -69.81% перед размещением ордеров на 12.27 или 12.57. Изучайте ежедневные изменения цены HOOZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF?
Самая высокая цена TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) за последний год составила 49.23. Акции заметно колебались в пределах 8.25 - 49.23, сравнение с 12.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF?
Самая низкая цена TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) за год составила 8.25. Сравнение с текущими 12.27 и 8.25 - 49.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HOOZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HOOZ?
В прошлом TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.63 и -43.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.63
- Open
- 12.46
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Low
- 12.24
- High
- 12.81
- Объем
- 109
- Дневное изменение
- -2.85%
- Месячное изменение
- -18.53%
- 6-месячное изменение
- -69.81%
- Годовое изменение
- -43.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%