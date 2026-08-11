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HOOZ: TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF

12.27 USD 0.36 (2.85%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HOOZ за сегодня изменился на -2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.24, а максимальная — 12.81.

Следите за динамикой TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HOOZ сегодня?

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) сегодня оценивается на уровне 12.27. Инструмент торгуется в пределах 12.24 - 12.81, вчерашнее закрытие составило 12.63, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HOOZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF?

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF в настоящее время оценивается в 12.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.97% и USD. Отслеживайте движения HOOZ на графике в реальном времени.

Как купить акции HOOZ?

Вы можете купить акции TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) по текущей цене 12.27. Ордера обычно размещаются около 12.27 или 12.57, тогда как 109 и -1.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HOOZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HOOZ?

Инвестирование в TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF предполагает учет годового диапазона 8.25 - 49.23 и текущей цены 12.27. Многие сравнивают -18.53% и -69.81% перед размещением ордеров на 12.27 или 12.57. Изучайте ежедневные изменения цены HOOZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF?

Самая высокая цена TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) за последний год составила 49.23. Акции заметно колебались в пределах 8.25 - 49.23, сравнение с 12.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF?

Самая низкая цена TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) за год составила 8.25. Сравнение с текущими 12.27 и 8.25 - 49.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HOOZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HOOZ?

В прошлом TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.63 и -43.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.24 12.81
Годовой диапазон
8.25 49.23
Предыдущее закрытие
12.63
Open
12.46
Bid
12.27
Ask
12.57
Low
12.24
High
12.81
Объем
109
Дневное изменение
-2.85%
Месячное изменение
-18.53%
6-месячное изменение
-69.81%
Годовое изменение
-43.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%