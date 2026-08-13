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HOOZ: TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF

12.46 USD 0.19 (1.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HOOZ汇率已更改1.55%。当日，交易品种以低点12.22和高点12.64进行交易。

关注TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HOOZ股票今天的价格是多少？

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF股票今天的定价为12.46。它在12.22 - 12.64范围内交易，昨天的收盘价为12.27，交易量达到51。HOOZ的实时价格图表显示了这些更新。

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF股票是否支付股息？

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF目前的价值为12.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.11%和USD。实时查看图表以跟踪HOOZ走势。

如何购买HOOZ股票？

您可以以12.46的当前价格购买TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF股票。订单通常设置在12.46或12.76附近，而51和1.96%显示市场活动。立即关注HOOZ的实时图表更新。

如何投资HOOZ股票？

投资TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF需要考虑年度范围8.25 - 49.23和当前价格12.46。许多人在以12.46或12.76下订单之前，会比较-17.26%和。实时查看HOOZ价格图表，了解每日变化。

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF的最高价格是49.23。在8.25 - 49.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF的绩效。

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF股票的最低价格是多少？

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF（HOOZ）的最低价格为8.25。将其与当前的12.46和8.25 - 49.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HOOZ股票是什么时候拆分的？

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.27和-43.11%中可见。

日范围
12.22 12.64
年范围
8.25 49.23
前一天收盘价
12.27
开盘价
12.22
卖价
12.46
买价
12.76
最低价
12.22
最高价
12.64
交易量
51
日变化
1.55%
月变化
-17.26%
6个月变化
-69.34%
年变化
-43.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%