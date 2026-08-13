HOOZ股票今天的价格是多少？ TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF股票今天的定价为12.46。它在12.22 - 12.64范围内交易，昨天的收盘价为12.27，交易量达到51。HOOZ的实时价格图表显示了这些更新。

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF股票是否支付股息？ TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF目前的价值为12.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.11%和USD。实时查看图表以跟踪HOOZ走势。

如何购买HOOZ股票？ 您可以以12.46的当前价格购买TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF股票。订单通常设置在12.46或12.76附近，而51和1.96%显示市场活动。立即关注HOOZ的实时图表更新。

如何投资HOOZ股票？ 投资TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF需要考虑年度范围8.25 - 49.23和当前价格12.46。许多人在以12.46或12.76下订单之前，会比较-17.26%和。实时查看HOOZ价格图表，了解每日变化。

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF的最高价格是49.23。在8.25 - 49.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF的绩效。

TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF股票的最低价格是多少？ TIDAL TRUST II - Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF（HOOZ）的最低价格为8.25。将其与当前的12.46和8.25 - 49.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。