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HOOW: Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

24.36 USD 0.18 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HOOW за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.70, а максимальная — 24.46.

Следите за динамикой Roundhill HOOD WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HOOW сегодня?

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) сегодня оценивается на уровне 24.36. Инструмент торгуется в пределах 23.70 - 24.46, вчерашнее закрытие составило 24.18, а торговый объем достиг 189. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HOOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill HOOD WeeklyPay ETF?

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 24.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -58.31% и USD. Отслеживайте движения HOOW на графике в реальном времени.

Как купить акции HOOW?

Вы можете купить акции Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) по текущей цене 24.36. Ордера обычно размещаются около 24.36 или 24.66, тогда как 189 и 1.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HOOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HOOW?

Инвестирование в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 20.14 - 86.07 и текущей цены 24.36. Многие сравнивают 9.43% и -4.06% перед размещением ордеров на 24.36 или 24.66. Изучайте ежедневные изменения цены HOOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill HOOD WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) за последний год составила 86.07. Акции заметно колебались в пределах 20.14 - 86.07, сравнение с 24.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill HOOD WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill HOOD WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) за год составила 20.14. Сравнение с текущими 24.36 и 20.14 - 86.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HOOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HOOW?

В прошлом Roundhill HOOD WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.18 и -58.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.70 24.46
Годовой диапазон
20.14 86.07
Предыдущее закрытие
24.18
Open
23.90
Bid
24.36
Ask
24.66
Low
23.70
High
24.46
Объем
189
Дневное изменение
0.74%
Месячное изменение
9.43%
6-месячное изменение
-4.06%
Годовое изменение
-58.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%