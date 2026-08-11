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HOOW: Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
Курс HOOW за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.70, а максимальная — 24.46.
Следите за динамикой Roundhill HOOD WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HOOW сегодня?
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) сегодня оценивается на уровне 24.36. Инструмент торгуется в пределах 23.70 - 24.46, вчерашнее закрытие составило 24.18, а торговый объем достиг 189. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HOOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill HOOD WeeklyPay ETF?
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 24.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -58.31% и USD. Отслеживайте движения HOOW на графике в реальном времени.
Как купить акции HOOW?
Вы можете купить акции Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) по текущей цене 24.36. Ордера обычно размещаются около 24.36 или 24.66, тогда как 189 и 1.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HOOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HOOW?
Инвестирование в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 20.14 - 86.07 и текущей цены 24.36. Многие сравнивают 9.43% и -4.06% перед размещением ордеров на 24.36 или 24.66. Изучайте ежедневные изменения цены HOOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill HOOD WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) за последний год составила 86.07. Акции заметно колебались в пределах 20.14 - 86.07, сравнение с 24.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill HOOD WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill HOOD WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) за год составила 20.14. Сравнение с текущими 24.36 и 20.14 - 86.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HOOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HOOW?
В прошлом Roundhill HOOD WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.18 и -58.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.18
- Open
- 23.90
- Bid
- 24.36
- Ask
- 24.66
- Low
- 23.70
- High
- 24.46
- Объем
- 189
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- 9.43%
- 6-месячное изменение
- -4.06%
- Годовое изменение
- -58.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%