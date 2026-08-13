HOOW: Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
今日HOOW汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点23.84和高点24.50进行交易。
关注Roundhill HOOD WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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常见问题解答
HOOW股票今天的价格是多少？
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票今天的定价为24.22。它在23.84 - 24.50范围内交易，昨天的收盘价为24.36，交易量达到170。HOOW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF目前的价值为24.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-58.55%和USD。实时查看图表以跟踪HOOW走势。
如何购买HOOW股票？
您可以以24.22的当前价格购买Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在24.22或24.52附近，而170和-0.86%显示市场活动。立即关注HOOW的实时图表更新。
如何投资HOOW股票？
投资Roundhill HOOD WeeklyPay ETF需要考虑年度范围20.14 - 86.07和当前价格24.22。许多人在以24.22或24.52下订单之前，会比较8.81%和。实时查看HOOW价格图表，了解每日变化。
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill HOOD WeeklyPay ETF的最高价格是86.07。在20.14 - 86.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill HOOD WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF（HOOW）的最低价格为20.14。将其与当前的24.22和20.14 - 86.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HOOW股票是什么时候拆分的？
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.36和-58.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.36
- 开盘价
- 24.43
- 卖价
- 24.22
- 买价
- 24.52
- 最低价
- 23.84
- 最高价
- 24.50
- 交易量
- 170
- 日变化
- -0.57%
- 月变化
- 8.81%
- 6个月变化
- -4.61%
- 年变化
- -58.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%