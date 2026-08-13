HOOW股票今天的价格是多少？ Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票今天的定价为24.22。它在23.84 - 24.50范围内交易，昨天的收盘价为24.36，交易量达到170。HOOW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票是否支付股息？ Roundhill HOOD WeeklyPay ETF目前的价值为24.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-58.55%和USD。实时查看图表以跟踪HOOW走势。

如何购买HOOW股票？ 您可以以24.22的当前价格购买Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在24.22或24.52附近，而170和-0.86%显示市场活动。立即关注HOOW的实时图表更新。

如何投资HOOW股票？ 投资Roundhill HOOD WeeklyPay ETF需要考虑年度范围20.14 - 86.07和当前价格24.22。许多人在以24.22或24.52下订单之前，会比较8.81%和。实时查看HOOW价格图表，了解每日变化。

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Roundhill HOOD WeeklyPay ETF的最高价格是86.07。在20.14 - 86.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill HOOD WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？ Roundhill HOOD WeeklyPay ETF（HOOW）的最低价格为20.14。将其与当前的24.22和20.14 - 86.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。