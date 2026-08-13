报价部分
货币 / HOOW
回到股票

HOOW: Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

24.22 USD 0.14 (0.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HOOW汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点23.84和高点24.50进行交易。

关注Roundhill HOOD WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HOOW股票今天的价格是多少？

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票今天的定价为24.22。它在23.84 - 24.50范围内交易，昨天的收盘价为24.36，交易量达到170。HOOW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF目前的价值为24.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-58.55%和USD。实时查看图表以跟踪HOOW走势。

如何购买HOOW股票？

您可以以24.22的当前价格购买Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在24.22或24.52附近，而170和-0.86%显示市场活动。立即关注HOOW的实时图表更新。

如何投资HOOW股票？

投资Roundhill HOOD WeeklyPay ETF需要考虑年度范围20.14 - 86.07和当前价格24.22。许多人在以24.22或24.52下订单之前，会比较8.81%和。实时查看HOOW价格图表，了解每日变化。

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill HOOD WeeklyPay ETF的最高价格是86.07。在20.14 - 86.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill HOOD WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF（HOOW）的最低价格为20.14。将其与当前的24.22和20.14 - 86.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HOOW股票是什么时候拆分的？

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.36和-58.55%中可见。

日范围
23.84 24.50
年范围
20.14 86.07
前一天收盘价
24.36
开盘价
24.43
卖价
24.22
买价
24.52
最低价
23.84
最高价
24.50
交易量
170
日变化
-0.57%
月变化
8.81%
6个月变化
-4.61%
年变化
-58.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%