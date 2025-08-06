Валюты / HNNA
HNNA: Hennessy Advisors Inc
11.72 USD 0.05 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HNNA за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.36, а максимальная — 12.00.
Следите за динамикой Hennessy Advisors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.36 12.00
Годовой диапазон
8.43 13.89
- Предыдущее закрытие
- 11.77
- Open
- 11.36
- Bid
- 11.72
- Ask
- 12.02
- Low
- 11.36
- High
- 12.00
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 1.47%
- 6-месячное изменение
- 15.58%
- Годовое изменение
- 15.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.