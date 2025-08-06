Valute / HNNA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HNNA: Hennessy Advisors Inc
11.04 USD 0.04 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HNNA ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.00 e ad un massimo di 11.49.
Segui le dinamiche di Hennessy Advisors Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.00 11.49
Intervallo Annuale
8.43 13.89
- Chiusura Precedente
- 11.08
- Apertura
- 11.08
- Bid
- 11.04
- Ask
- 11.34
- Minimo
- 11.00
- Massimo
- 11.49
- Volume
- 65
- Variazione giornaliera
- -0.36%
- Variazione Mensile
- -4.42%
- Variazione Semestrale
- 8.88%
- Variazione Annuale
- 9.20%
21 settembre, domenica