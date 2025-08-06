Währungen / HNNA
HNNA: Hennessy Advisors Inc
11.49 USD 0.41 (3.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HNNA hat sich für heute um 3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.08 bis zu einem Hoch von 11.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hennessy Advisors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.08 11.49
Jahresspanne
8.43 13.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.08
- Eröffnung
- 11.08
- Bid
- 11.49
- Ask
- 11.79
- Tief
- 11.08
- Hoch
- 11.49
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 3.70%
- Monatsänderung
- -0.52%
- 6-Monatsänderung
- 13.31%
- Jahresänderung
- 13.65%
