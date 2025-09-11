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HNDL: Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

22.68 USD 0.04 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HNDL за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.64, а максимальная — 22.75.

Следите за динамикой Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HNDL сегодня?

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) сегодня оценивается на уровне 22.68. Инструмент торгуется в пределах 22.64 - 22.75, вчерашнее закрытие составило 22.72, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HNDL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF?

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF в настоящее время оценивается в 22.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.66% и USD. Отслеживайте движения HNDL на графике в реальном времени.

Как купить акции HNDL?

Вы можете купить акции Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) по текущей цене 22.68. Ордера обычно размещаются около 22.68 или 22.98, тогда как 81 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HNDL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HNDL?

Инвестирование в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF предполагает учет годового диапазона 21.53 - 23.00 и текущей цены 22.68. Многие сравнивают 0.80% и 0.27% перед размещением ордеров на 22.68 или 22.98. Изучайте ежедневные изменения цены HNDL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF?

Самая высокая цена Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) за последний год составила 23.00. Акции заметно колебались в пределах 21.53 - 23.00, сравнение с 22.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF?

Самая низкая цена Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) за год составила 21.53. Сравнение с текущими 22.68 и 21.53 - 23.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HNDL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HNDL?

В прошлом Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.72 и 4.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.64 22.75
Годовой диапазон
21.53 23.00
Предыдущее закрытие
22.72
Open
22.72
Bid
22.68
Ask
22.98
Low
22.64
High
22.75
Объем
81
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
0.27%
Годовое изменение
4.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%