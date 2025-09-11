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HNDL: Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

22.68 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HNDL汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点22.67和高点22.74进行交易。

关注Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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HNDL新闻

常见问题解答

HNDL股票今天的价格是多少？

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF股票今天的定价为22.68。它在22.67 - 22.74范围内交易，昨天的收盘价为22.68，交易量达到62。HNDL的实时价格图表显示了这些更新。

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF股票是否支付股息？

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF目前的价值为22.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.66%和USD。实时查看图表以跟踪HNDL走势。

如何购买HNDL股票？

您可以以22.68的当前价格购买Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF股票。订单通常设置在22.68或22.98附近，而62和-0.26%显示市场活动。立即关注HNDL的实时图表更新。

如何投资HNDL股票？

投资Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF需要考虑年度范围21.53 - 23.00和当前价格22.68。许多人在以22.68或22.98下订单之前，会比较0.80%和。实时查看HNDL价格图表，了解每日变化。

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF的最高价格是23.00。在21.53 - 23.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF的绩效。

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF股票的最低价格是多少？

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF（HNDL）的最低价格为21.53。将其与当前的22.68和21.53 - 23.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HNDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HNDL股票是什么时候拆分的？

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.68和4.66%中可见。

日范围
22.67 22.74
年范围
21.53 23.00
前一天收盘价
22.68
开盘价
22.74
卖价
22.68
买价
22.98
最低价
22.67
最高价
22.74
交易量
62
日变化
0.00%
月变化
0.80%
6个月变化
0.27%
年变化
4.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%