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HMOP: Hartford Municipal Opportunities ETF

38.71 USD 0.11 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HMOP за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.70, а максимальная — 38.90.

Следите за динамикой Hartford Municipal Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HMOP сегодня?

Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) сегодня оценивается на уровне 38.71. Инструмент торгуется в пределах 38.70 - 38.90, вчерашнее закрытие составило 38.82, а торговый объем достиг 148. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HMOP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Municipal Opportunities ETF?

Hartford Municipal Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 38.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.20% и USD. Отслеживайте движения HMOP на графике в реальном времени.

Как купить акции HMOP?

Вы можете купить акции Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) по текущей цене 38.71. Ордера обычно размещаются около 38.71 или 39.01, тогда как 148 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HMOP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HMOP?

Инвестирование в Hartford Municipal Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 38.15 - 39.89 и текущей цены 38.71. Многие сравнивают 0.39% и -2.57% перед размещением ордеров на 38.71 или 39.01. Изучайте ежедневные изменения цены HMOP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford Municipal Opportunities ETF?

Самая высокая цена Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) за последний год составила 39.89. Акции заметно колебались в пределах 38.15 - 39.89, сравнение с 38.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Municipal Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford Municipal Opportunities ETF?

Самая низкая цена Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) за год составила 38.15. Сравнение с текущими 38.71 и 38.15 - 39.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HMOP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HMOP?

В прошлом Hartford Municipal Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.82 и 1.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.70 38.90
Годовой диапазон
38.15 39.89
Предыдущее закрытие
38.82
Open
38.83
Bid
38.71
Ask
39.01
Low
38.70
High
38.90
Объем
148
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
-2.57%
Годовое изменение
1.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%