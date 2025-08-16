КотировкиРазделы
Валюты / HLAL
Назад в Рынок акций США

HLAL: Wahed FTSE USA Shariah ETF

72.97 USD 0.17 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HLAL за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.93, а максимальная — 73.32.

Следите за динамикой Wahed FTSE USA Shariah ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HLAL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HLAL сегодня?

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) сегодня оценивается на уровне 72.97. Инструмент торгуется в пределах 72.93 - 73.32, вчерашнее закрытие составило 73.14, а торговый объем достиг 120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HLAL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wahed FTSE USA Shariah ETF?

Wahed FTSE USA Shariah ETF в настоящее время оценивается в 72.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.33% и USD. Отслеживайте движения HLAL на графике в реальном времени.

Как купить акции HLAL?

Вы можете купить акции Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) по текущей цене 72.97. Ордера обычно размещаются около 72.97 или 73.27, тогда как 120 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HLAL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HLAL?

Инвестирование в Wahed FTSE USA Shariah ETF предполагает учет годового диапазона 55.74 - 73.83 и текущей цены 72.97. Многие сравнивают 4.12% и 17.11% перед размещением ордеров на 72.97 или 73.27. Изучайте ежедневные изменения цены HLAL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Wahed FTSE USA Shariah ETF?

Самая высокая цена Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) за последний год составила 73.83. Акции заметно колебались в пределах 55.74 - 73.83, сравнение с 73.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wahed FTSE USA Shariah ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Wahed FTSE USA Shariah ETF?

Самая низкая цена Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) за год составила 55.74. Сравнение с текущими 72.97 и 55.74 - 73.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HLAL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HLAL?

В прошлом Wahed FTSE USA Shariah ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.14 и 30.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.93 73.32
Годовой диапазон
55.74 73.83
Предыдущее закрытие
73.14
Open
73.08
Bid
72.97
Ask
73.27
Low
72.93
High
73.32
Объем
120
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
4.12%
6-месячное изменение
17.11%
Годовое изменение
30.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%