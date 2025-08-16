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HLAL: Wahed FTSE USA Shariah ETF
Курс HLAL за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.93, а максимальная — 73.32.
Следите за динамикой Wahed FTSE USA Shariah ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HLAL сегодня?
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) сегодня оценивается на уровне 72.97. Инструмент торгуется в пределах 72.93 - 73.32, вчерашнее закрытие составило 73.14, а торговый объем достиг 120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HLAL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wahed FTSE USA Shariah ETF?
Wahed FTSE USA Shariah ETF в настоящее время оценивается в 72.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.33% и USD. Отслеживайте движения HLAL на графике в реальном времени.
Как купить акции HLAL?
Вы можете купить акции Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) по текущей цене 72.97. Ордера обычно размещаются около 72.97 или 73.27, тогда как 120 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HLAL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HLAL?
Инвестирование в Wahed FTSE USA Shariah ETF предполагает учет годового диапазона 55.74 - 73.83 и текущей цены 72.97. Многие сравнивают 4.12% и 17.11% перед размещением ордеров на 72.97 или 73.27. Изучайте ежедневные изменения цены HLAL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Wahed FTSE USA Shariah ETF?
Самая высокая цена Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) за последний год составила 73.83. Акции заметно колебались в пределах 55.74 - 73.83, сравнение с 73.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wahed FTSE USA Shariah ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Wahed FTSE USA Shariah ETF?
Самая низкая цена Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) за год составила 55.74. Сравнение с текущими 72.97 и 55.74 - 73.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HLAL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HLAL?
В прошлом Wahed FTSE USA Shariah ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.14 и 30.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 73.14
- Open
- 73.08
- Bid
- 72.97
- Ask
- 73.27
- Low
- 72.93
- High
- 73.32
- Объем
- 120
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 4.12%
- 6-месячное изменение
- 17.11%
- Годовое изменение
- 30.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%