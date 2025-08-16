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HLAL: Wahed FTSE USA Shariah ETF

72.70 USD 0.27 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HLAL汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点72.52和高点73.19进行交易。

关注Wahed FTSE USA Shariah ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HLAL新闻

常见问题解答

HLAL股票今天的价格是多少？

Wahed FTSE USA Shariah ETF股票今天的定价为72.70。它在72.52 - 73.19范围内交易，昨天的收盘价为72.97，交易量达到46。HLAL的实时价格图表显示了这些更新。

Wahed FTSE USA Shariah ETF股票是否支付股息？

Wahed FTSE USA Shariah ETF目前的价值为72.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.84%和USD。实时查看图表以跟踪HLAL走势。

如何购买HLAL股票？

您可以以72.70的当前价格购买Wahed FTSE USA Shariah ETF股票。订单通常设置在72.70或73.00附近，而46和-0.67%显示市场活动。立即关注HLAL的实时图表更新。

如何投资HLAL股票？

投资Wahed FTSE USA Shariah ETF需要考虑年度范围55.74 - 73.83和当前价格72.70。许多人在以72.70或73.00下订单之前，会比较3.74%和。实时查看HLAL价格图表，了解每日变化。

Wahed FTSE USA Shariah ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Wahed FTSE USA Shariah ETF的最高价格是73.83。在55.74 - 73.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wahed FTSE USA Shariah ETF的绩效。

Wahed FTSE USA Shariah ETF股票的最低价格是多少？

Wahed FTSE USA Shariah ETF（HLAL）的最低价格为55.74。将其与当前的72.70和55.74 - 73.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HLAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HLAL股票是什么时候拆分的？

Wahed FTSE USA Shariah ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.97和29.84%中可见。

日范围
72.52 73.19
年范围
55.74 73.83
前一天收盘价
72.97
开盘价
73.19
卖价
72.70
买价
73.00
最低价
72.52
最高价
73.19
交易量
46
日变化
-0.37%
月变化
3.74%
6个月变化
16.67%
年变化
29.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%