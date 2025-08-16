HLAL: Wahed FTSE USA Shariah ETF
今日HLAL汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点72.52和高点73.19进行交易。
关注Wahed FTSE USA Shariah ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HLAL股票今天的价格是多少？
Wahed FTSE USA Shariah ETF股票今天的定价为72.70。它在72.52 - 73.19范围内交易，昨天的收盘价为72.97，交易量达到46。HLAL的实时价格图表显示了这些更新。
Wahed FTSE USA Shariah ETF股票是否支付股息？
Wahed FTSE USA Shariah ETF目前的价值为72.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.84%和USD。实时查看图表以跟踪HLAL走势。
如何购买HLAL股票？
您可以以72.70的当前价格购买Wahed FTSE USA Shariah ETF股票。订单通常设置在72.70或73.00附近，而46和-0.67%显示市场活动。立即关注HLAL的实时图表更新。
如何投资HLAL股票？
投资Wahed FTSE USA Shariah ETF需要考虑年度范围55.74 - 73.83和当前价格72.70。许多人在以72.70或73.00下订单之前，会比较3.74%和。实时查看HLAL价格图表，了解每日变化。
Wahed FTSE USA Shariah ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Wahed FTSE USA Shariah ETF的最高价格是73.83。在55.74 - 73.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wahed FTSE USA Shariah ETF的绩效。
Wahed FTSE USA Shariah ETF股票的最低价格是多少？
Wahed FTSE USA Shariah ETF（HLAL）的最低价格为55.74。将其与当前的72.70和55.74 - 73.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HLAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HLAL股票是什么时候拆分的？
Wahed FTSE USA Shariah ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.97和29.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 72.97
- 开盘价
- 73.19
- 卖价
- 72.70
- 买价
- 73.00
- 最低价
- 72.52
- 最高价
- 73.19
- 交易量
- 46
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 3.74%
- 6个月变化
- 16.67%
- 年变化
- 29.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%