Курс HIYY за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.45, а максимальная — 13.86.

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